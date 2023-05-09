اليوم السابع
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لبحث سبل التعاون المشترك في مجال المستحضرات الطبية..

رئيس هيئة الدواء المصرية يستقبل نائب رئيس الهيئة الوطنية للأدوية البرتغالى

الثلاثاء، 09 مايو 2023 08:49 م
رئيس هيئة الدواء المصرية يستقبل نائب رئيس الهيئة الوطنية للأدوية البرتغالى هيئة الدواء المصرية
كتب: وليد عبد السلام

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استقبل اليوم، الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، السيد كارلوس ألفيس، نائب رئيس الهيئة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية البرتغالي، والدكتورة إيما إيزابيل بيرس، رئيس الجمعية الوطنية للصيدلة، وممثلين عن شركات الدواء والقطاع الصحي بالبرتغال.

وحضر الاجتماع من الجانب المصري، الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، وعدد من قيادات الهيئة، وممثلين عن شركات الأدوية المصرية.

حيث تم خلال الاجتماع بحث آليات التعاون المشترك بين الجانبين في مجال المستحضرات الطبية، ومناقشة أهمية التعاون في مجال تدريب العاملين، وتعزيز قدراتهم الرقابية في مختلف المجالات ذات الصلة؛ وذلك من خلال ورش عمل مشتركة، ومناقشة الآليات التي تسهم في دعم الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين، ودعم نفاذ المستحضرات الطبية المصرية إلى الأسواق العالمية.

 وقد وجه رئيس هيئة الدواء المصرية الدعوة إلى  رئيس الهيئة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية بالبرتغال لعقد اجتماع افتراضي الأسبوع المقبل بين الهيئتين لمناقشة مستجدات العمل الرقابي، وآليات دعم التعاون المشترك بين الدولتين.

 

 وعقب الاجتماع تم اصطحاب الوفد في جولة بالمعامل الرقابية للهيئة بالمنصورية، حيث أشاد الوفد بالمستوي المتطور الذي تمتلكه معامل الهيئة، وأكد أنها تضاهي مثيلتها في أوروبا، وأن ذلك يعكس القدرات المميزة التي تمتلكها هيئة الدواء المصرية كسلطة رقابية.

 

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لتعزيز التعاون مع الدول الأوربية في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية، وتبادل الخبرات، ودعم الاستثمارات فى سوق الدواء المصرى.  


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