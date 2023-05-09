اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 مايو 2023 06:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

هيئة الدواء تختتم مشاركتها فى مؤتمر تطبيق نهج الصحة الواحدة بالإمارات

الثلاثاء، 09 مايو 2023 06:29 م
هيئة الدواء تختتم مشاركتها فى مؤتمر تطبيق نهج الصحة الواحدة بالإمارات هيئة الدواء المصرية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت هيئة الدواء المصرية اختتام مشاركتها في المؤتمر العلمي " تطبيق نهج الصحة الواحدة من اجل الاستدامة"، والذى  عقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، ونظمته وزارة التغير المناخى والبيئة  بالتعاون مع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

 

واستعرضت الهيئة خلال المؤتمر تجربة جمهورية مصر العربية في مجال تحديث وتطوير إجراءات تسجيل الأدوية البيطرية، وميكنة إجراءات التسجيل، وأثر ذلك على توافر أدوية بيطرية آمنة وفعالة وذات جودة عالية بالسوق المصري.

 

وأكد المشاركون في المؤتمر على ضرورة اتباع نهج الصحة الواحدة كأحد الملازمات الآمنة لحماية النظام البيئي، والحفاظ على توازنه، وحماية صحة الإنسان والحيوان والنبات، كذلك دعم نظم تطوير المستحضرات الطبية البيطرية، وتداولها بشكل آمن.

 

ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالفعاليات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالسياسات الإيكولوجية، والتحضر نحو الأخضر، وتنفيذ توصيات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الذي عقد بمصر نوفمبر الماضي، ورفع مستويات صحة الثروة الحيوانية وتعزيز مساهمتها فى الأمن الغذائي.

 

 


هيئة الدواء

تسجيل الادوية

الحيونات



الموضوعات المتعلقة

هيئة الدواء تكشف الطرق الصحيحة لتناول الدواء الآمن.. تفاصيل

الإثنين، 08 مايو 2023 10:01 ص

هيئة الدواء المصرية تشارك في اجتماع المنتدى الأفريقي لجودة الدواء برواندا

الأحد، 07 مايو 2023 05:24 م

هيئة الدواء تشارك فى ورشة عمل عقدتها منظمة الصحة العالمية بدولة رواندا

الجمعة، 05 مايو 2023 05:02 م

هيئة الدواء توجه نصائح هامة حول استخدام المسكنات.. تفاصيل

الجمعة، 05 مايو 2023 03:00 ص

هيئة الدواء توضح طرق الوقاية من قرح الجهاز الهضمى نتيجة استخدام المسكنات

الأربعاء، 03 مايو 2023 02:19 م

رئيس هيئة الدواء يترأس وفد مصر المشارك في اجتماع الهيئات الرقابية بالرياض

الإثنين، 01 مايو 2023 10:17 م

هيئة الدواء تكشف 7 نصائح هامة للحفاظ على الجهاز المناعى.. تفاصيل

الإثنين، 01 مايو 2023 04:01 م

هيئة الدواء توضح البيانات المطلوبة للإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية

الإثنين، 01 مايو 2023 01:54 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة