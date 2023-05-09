رئيس جامعة المنيا: بدء زراعة الأعضاء بالمرحلة المقبلة فى المستشفيات الجامعية

المنيا-حسن عبد الغفار

أجرى الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا ، صباح اليوم، جولة تفقدية مفاجئة لمستشفى الكبد والجهاز الهضمي، والكلي والمسالك البولية الجامعيتين، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لحسن سير العمل للمنظومة الطبية، والوقوف على الوضع الحالي بالمستشفيات، ومواجهة التحديات الراهنة والتغلب عليها، والتأكد من توافر المستلزمات اللازمة من أجهزة ومعدات طبية، والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمرض والمترددين، وقياس مدى رضاهم.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة، د. حسام شوقي عميد كلية الطب، والدكتور أيمن حسانين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ود أبوهشيمة مصطفى المستشار الهندسي للجامعة ود. تهامي عبد الله مدير مستشفى الكبد، ود. طارق خلف فتح الباب مدير مستشفى الكلي، ود. باسم عبد الحكيم أمين عام الجامعة، ونواب مدير المستشفيات ورؤساء الأقسام، والتمريض، والصيدليات الجامعية، والمديرين الإداريين بالمستشفيات.

وتضمنت الجولة تفقد وحدة الأشعة التداخلية والمقطعية، ومعمل أبحاث الدم، ووحدات الاستقبال والطوارئ، والرعاية المركزة، والعمليات والجراحة بمستشفى الكبد، كما تفقد سيادته وحدات الغسيل الكلوي، والعيادات الخارجية، ووحدة تفتت الحصوات بمستشفى الكلى.

ووجه رئيس الجامعة إلى وضع رؤية استراتيجية لبناء الكوادر البشرية المؤهلة في التخصصات النادرة والبينية داخل المستشفيات الجامعية، من خلال خطة تكاملية مع الأقسام الطبية المختلفة بكلية الطب، ومتابعة التزام تواجد الأطقم الطبية والتمريضية بالنوبتجيات، وإعادة التقييم لعدد ساعات العمل؛ لتقديم أفضل خدمة للمرضى، إلى جانب توفير الصيانة لجميع الأجهزة الحيوية بالمستشفى، والتغطية لاحتياجات المستشفيات الجامعية على المدى القصير والطويل من أجهزة ومستلزمات طبية وبنية تحتية، وتقليل مدد إجراءات الشراء، ضماناً لإتاحة الخدمات والمستلزمات واستمراريتها.

كما تابع رئيس الجامعة خلال الزيارة انتظام العمل الإداري بالمستشفيات بكلاً من وحدة شئون المرضي والعلاج على نفقة الدولة، مطالباً باستحداث أنظمة رقمية وإلكترونية لإدارة التسجيل الطبي والإحصاء لشئون المرضي، وتدوين كافة البيانات والإجراءات الطبية والتقارير العلاجية والتاريخ المرضي للحالات به.

كما التقي رئيس الجامعة خلال جولته بعدد من المرضي والاستماع إليهم، موجهاً بتقديم أفضل الخدمات الصحية لهم وتوفير كافة احتياجاتهم، ومطالباً بتوفير أماكن انتظار وحسن الاستقبال لأهالي المرضي، ورفع القدرة المؤسسية لمستشفى الكلي بزيادة أعداد أجهزة تفتيت الحصوات، ودراسة البدء الفوري لانطلاق عمليات زراعة الكلى بالمستشفيات الجامعية، بما تمثله من ركيزة أساسية لتقدم الخدمات الصحية للمواطنين بالمحافظة.