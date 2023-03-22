جامعة المنيا تبدأ تدشين وحدة لتسمين الماشية.. اعرف التفاصيل

أجرى الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، جولة تفقدية لوحدات مركز التجارب والبحوث الزراعية بشوشة للوقوف على آخر مستجدات الأعمال بالمركز، والخطط المستقبلية لزراعاته وإنتاجه الحيواني.

وخلال الجولة اطلع رئيس الجامعة على زراعات المحاصيل الاستراتيجية بأراضى المركز وفى مقدمتها القمح فى إطار توجهات القيادة السياسية بالتوسع فى إنتاجيته، وتحقيق الأمن الغذائى للمصريين، والمنزرعة على مساحة 50 فدانًا، إلى جانب زراعات الشعير على 10 افدنة، وزراعات القصب والكراوية والتين الشوكى والأعلاف على مساحات تزيد عن 65 فدانًا.

كما شملت الجولة تفقد زراعات النبق استعدادًا لتجهيزات عمل المنحل التابع لمزرعة شوشة، ومزرعة النخيل على مساحة 120 فدان، وزراعات الزيتون على مساحة 63 فدانًا.

وأشاد رئيس الجامعة بتجارب المركز فى استنباط سلالات جديدة عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض والتى يصل متوسط إنتاجيته ما بين 28 إلى 32 أردبًا للفدان بإشراف د. حسن محمد فؤاد رئيس قسم المحاصيل بكلية الزراعة، والبدء فى إجراءات التسجيل للصنف تحت مسمى "المنيا"، بالإضافة إلى تجارب زراعة البلوبان لأعلاف الحيوانات والذى يمتاز بارتفاع نسبة البروتين به وقلة الرطوبة، ويستمر لمدة 10 سنوات بالأرض، وتصل إنتاجيته إلى 200 طن بالعام.

ووجه فرحات خلال تفقده لمزرعة الإنتاج الحيوانى إلى تعزيز الخدمات التى يقدمها المركز لأبناء الجامعة، وتوفير منتجات الإنتاج الحيوانى من الأغنام والماعز طوال شهر رمضان بمنافذ المركز بالحرم الجامعى، والبدء فى تدشين وحدة جديدة لتسمين الماشية.