رئيس جامعة المنوفية: تسجيل 72 طالبا لدرجة الماجستير و38 لدرجة الدكتوراه

المنوفية - محمد فتحى

ترأس الدكتور أحمد فرج القاصـد رئيس جامعة المنوفية إجتماع مجلس الدراسات العليا بمشاركة وكلاء الكليات للدراسات العليا وأعضاء اللجنة ومدير عام الدراسات العليا ومدير عام العلاقات الثقافية أون لاين.

في بداية الإجتماع قدم القاصد التهنئة للدكتور ناصر عبد الباري بتوليه منصب قائم بعمل عميد كلية الطب، كما قدم التهنئة لسعاد بيومي لتعينها قائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة.

وأشار الدكتور أحمد القاصد أن الجلسة تناولت الموضوعات الخاصة بأعمال الإدارة العامة للدراسات العليا والعلاقات الثقافية ،و قامت اللجنة بالمصادقة علي محضر إجتماع الجلسة السابقة والإحاطة بمتابعة ماتم تنفيذه من قرارات، كما تم خلال الاجتماع الإحاطة بالتقارير السنوية ونصف السنوية الخاصة ببعض طلاب الدراسات العليا المسجلين لدرجتي الماجستير والدكتوراه عن العام الجامعي السابق والحالي إلي جانب الإحاطة بالتقارير العلمية المقدمة من أعضاء البعثات العلمية والتقارير العلمية المقدمة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عن حضورهم مؤتمرات داخل الجامعة وخارجية بالجامعات المصرية والعربية والأجنبية.

وأكد القاصد على أن لجنة الدراسات العليا ناقشت أيضا خطة الجامعة والكليات في مجال البحث العلمي والدراسات العليا وسبل تذليل العقبات التي تواجه الباحثين وطلاب الدراسات العليا وحل مشاكل المتعثرين.

وأعلن القاصد أن مجلس الجامعة وافق علي منح 106 من الدرجات العلمية لنيل درجة الماجستير والدكتوراة في التخصصات العلمية المختلفة خلال جلسته لشهر ابريل وهي 41 درجة الدكتوراه وعدد 65 درجة الماجستير بكليات الحقوق- معهد الكبد القومي - الاقتصاد المنزلي- العلوم- الطب - الهندسة الالكترونية- الهندسة- الزراعة - التربية- الحاسبات والمعلومات-التربية النوعية- التجارة -التمريض– الآداب، كما تم منح طالبة وافدة درجة الدكتوراة فى الحقوق " تخصص القانون الدولى العام.

وأضاف رئيس الجامعة انه تم تسجيل 72 طالب لدرجة الماجستير و38 لدرجة الدكتوراة خلال الشهر الماضي بكليات الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة علي أهمية البحث العلمي و النشر الدولي مشيرا إلي أنه تم نشر 24781 بحثا لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة بالمجلات العلمية العالمية خلال الفترة الماضية ،منهم 18399 بحثا مشتركا و6382 بحثا فرديا مضيفا أنه تم نشر 240 منها 216 بحثا مشتركا خلال الشهر الماضي.