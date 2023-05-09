رئيس الوزراء يتفقد مقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة

كتبت هند مختار- تصوير سليمان العطيفى

خلال جولته بالحي الحكومي التي بدأها صباح اليوم، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث كان في استقباله الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وعدد من قيادات ومسئولي الوزارة.

واصطحب وزير النقل رئيس مجلس الوزراء لتفقد مقر الوزارة للتعرف على مكوناته، حيث بدأها بالتوجه إلى المنظومة الإلكترونية لبوابات دخول وخروج موظفي الوزارة، ثم اتجها بعد ذلك لتفقد عدد من مكاتب العاملين بالوزارة، وقاعة الاجتماعات والمؤتمرات، ومكتب السيد الوزير، وقاعة الاجتماعات الملحقة بمكتب الوزير، كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي عددا من الملحقات الأخرى بالمقر منها المركز الطبي، والعيادات الطبية المجهزة لاستقبال الحالات المرضية من العاملين المنتقلين بالوزارة والجهات التابعة لها، وتضم عيادات للأسنان والعلاج الطبيعي، والجراحة، والباطنة، وأمراض القلب، والعظام، وغيرها من مختلف التخصصات الأخرى؛ وذلك للاطمئنان على الخدمات المقدمة للموظفين والعاملين بها، كما تم تفقد مصلى السيدات والرجال، والكافيتريا التي تخدم العاملين المنتقلين بالوزارة والجهات التابعة لها بأسعار مناسبة.

وخلال ذلك، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن مقر الوزارة يشمل أيضا الجهات الأخرى التابعة للوزارة وليس العاملين بديوان الوزارة فقط، ثم توجه الدكتور مصطفى مدبولي لتفقد قاعة المؤتمرات الكبرى التي تتسع لنحو ٨٦ شخصا وتم تجهيزها بأحدث وسائل العرض والتقنيات، وفي هذا الصدد أشار وزير النقل إلى أنه تم إعداد وتجهيز هذه القاعة لاستقبال الوزراء والمسئولين، لافتا إلى أنه استقبل وزير النقل الأردني بها، حيث أشاد الوزير الأردني بعظمة وفخامة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، واصفا إياه بأنه عمل هندسي مبهر للغاية.

وفي أثناء جولته بأروقة وزارة النقل، حرص رئيس الوزراء على الاطمئنان على سير العمل بمختلف القطاعات بالوزارة، ومن بينها قطاع الهيئات والشركات، وقطاع التعاون الدولي والاستثمار، وقطاع الموارد البشرية.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي عددا من إدارات ومكاتب العاملين بوزارة النقل، وأجري حوارا مع عدد من العاملين بها، مؤكداً لهم أنه جار الانتهاء من مختلف الإجراءات الخاصة بالوحدات السكنية للعاملين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية، لسرعة تسليمها لهم، وأكد العاملون حصولهم على البدل المخصص للانتقال للعمل بالعاصمة الإدارية.