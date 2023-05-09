داخلية ألمانيا: ارتفاع الجرائم السياسية للمرة الرابعة على التوالي بنسبة 73%

كتبت: هناء أبو العز

أعلن المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية الألمانية زيادة حوالى 73% في معدل الجرائم المرتبطة بالدوافع السياسية، حيث وصلت إلى 58916 جريمة جنائية في العام الماضي، وهى جرائم مرتبطة من بين أمور أخرى ، بحرب روسيا في أوكرانيا ، والتي أبقت الكثير من الناس مشغولين في ألمانيا في عام 2022.

ويتضح من الإحصاءات التي قدمتها وزيرة الداخلية الفيدرالية نانسي فيز في برلين اليوم الثلاثاء ، أن الشرطة أيضًا أحصت عددًا أكبر من الجرائم المتعلقة بحماية المناخ، حيث سجل مكتب التحقيقات الجنائية زيادة بنسبة 73 % تقريبًا إلى 1716 جريمة جنائية العام الماضي، و في الغالب كان الأمر يتعلق بإلحاق الضرر بالممتلكات والإكراه والتهديدات وانتهاكات قانون التجمع أو التعدي على ممتلكات الغير.

كما حدثت زيادة في جرائم الكراهية في عام 2022 ، والتي تعتقد الشرطة أنها كانت دوافع "كره الأجانب" أو العنصرية أو "كره الأجانب"، كما تم تصنيف 340 جريمة كراهية على أنها "معادية للألمان".

وعلى الرغم من انخفاض عدد جرائم الكراهية المعادية للسامية بنحو 13 % ، إلا أنها لا تزال مرتفعة نسبيًا حيث بلغت 2641 جريمة، وخصصت الشرطة أكثر من 80 %من جرائم معاداة السامية للطيف اليميني.

وفي العام الماضي، سجلت الشرطة زيادة كبيرة بنحو 40 % لتصل إلى 1865 حالة جرائم جنائية ارتكبها ما يسمى مواطنو الرايخ والمحافظون أنفسهم، وبحسب المعلومات ، كان التركيز هنا على الإكراه والتهديد والشتائم.

على الرغم من أن عدد الجرائم الجنائية القائمة على الأيديولوجية الدينية في العام الماضي بلغ 481 حالة، وهو نفس العدد تقريبًا في العام السابق ، إلا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (BKA) يؤكد في تقريره الحالي حول الجرائم ذات الدوافع السياسية أن "المستوى المرتفع المستمر لخطر الإرهاب داخل ألمانيا" لا يزال مستمراً.