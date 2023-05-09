خطة لاستبدال عدادات المياه المعطلة بأخرى مسبقة الدفع بمدن القناة.. تفاصيل

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أنه جارى بالفعل تبديل العدادات الخاصة بمساجد الأوقاف، والمدارس وعدد كبير من العدادات التالف والمعطلة الخاصة بالأهالى بعدادات مسبقة الدفع بجميع مناطق محافظات القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك تزامنًا مع الخطة الموضوعة فى تغيير جميع الممارسات بجميع مناطق ومراكز وقرى محافظات القناة بعدادات مسبق الدفع، للحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أنه يتم التفتيش والمرور بصفة دوريه على القراء لمتابعة أعمال القراءة بالعدادات للتأكد من رصد القراءات الصحيحة ومحاسبة العملاء على القراءات الفعلية وتتيح للمواطن التحكم ومتابعة استهلاكه، مؤكداً إلى أن العداد مسبق الدفع يوجد به العديد من الاحتياطات لطمأنة المواطن أثناء الاستخدام، وذلك لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين فى مدن القناة.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أننا مستمرون فى إحلال وتجديد تغيير خطوط مواسير شبكات مياه الشرب القديمة من " الإسبستوس" إلى مواسير PVC بأقطار مختلفة، فى عددًا من القرى والمناطق بمحافظات إقليم القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، لجميع شبكات مياه الشرب القديمة المتهالكة لتقليل فاقد المياه، وذلك فى إطار السعى الدائم لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن غرفة العمليات تلقت خلال 24 ساعة الماضية عدة بلاغات عن أعطال مفاجئة فى شبكات وخطوط المياه، وتم التعامل معها من قبل فرق الطوارئ وفنيو وعمال الشركة وتم الانتهاء من أصلاحها فى مدة زمنية وجيزة، منها إصلاح خط 8 بوصة إلى طريق الإسماعيلية القاهرة بقرية المنايف، وإصلاح كسر خط 400 بر أيمن ترعة القصاصين، وإصلاح كسر 6 بوصة بقرية نفيشه، وصلاح كسر 10 بوصة الرئيسى بقرية الواصفية.