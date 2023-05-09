حملة نظافة موسعة ورفع المخلفات من أحياء مدينة طور سيناء

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طور سيناء، اليوم الثلاثاء، حملة نظافة مكبرة لرفع القمامة والمخلفات الصلبة من حى الـ60 وحده بطورسيناء تنفيذاً توجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وتعليمات مبروك الغمرينى رئيس مركز ومدينة طور سيناء وأحمد الحضري نائب رئيس المدينة الإشراف على أعمال حملة النظافة برفع كفاءة منظومة النظافة بجميع إحياء المدينة

وأوضح رئيس مركز ومدينة طور سيناء أن قسم النظافة بمجلس مدينة واصل أعماله المكثفة بتنظيم حملة لرفع مخلفات القمامة والأتربة والأحجار المتراكمة وكنس وتسوية الطرق وتمكن من رفع كميات كبيرة من المخلفات والتراكمات بحى 60 وحده السكنية.

وأضاف رئيس المدينة أن حملة النظافة مستمرة يوميا بشوارع وأحياء المدينة وبصفة مستمرة ونقلها للمقلب العمومي بالمدينة حفاظا على سلامة أرواح المواطنين.

وأشار رئيس المركز والمدينة إلى أن الوحدة المحلية المدينة طورسيناء بتكثيف من حملات النظافة من خلال ورديات صباحية ومسائية تعمل على مدار الـ24 ساعة وتقوم بنقل المخالفات أولاً بأول ونقلها للمقلب العمومي لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وتكليفات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتكثيف أعمال وحملات النظافة بكافة شوارع أحياء المدينة ومداخل وشوارع ونقاط التجميع بالقرى التابعة لها لرفع كفاءة منظومة النظافة للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة والقرى التابعة له.