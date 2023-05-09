"حسابات الأموات" تثير جدلا بعد إعلان إيلون ماسك تطهير تويتر.. اعرف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

أعلن ايلون ماسك الرئيس التنفيذى لتويتر عن خطة لتطهير حسابات المنصة القديمة التى ليس لها أى نشاط منذ سنوات، ولكن العديد من المستخدمين فى الشبكة عبّروا عن قلقهم من الخطوة متسائلين عما سيحدث لحسابات الأشخاص الذين ماتوا

وقال الملياردير ماسك فى تغريدته: "سنُطهِّر الحسابات التى لم يكن لها أى نشاط خلال السنوات العديدة الماضية، لذا من المحتمل أن تشهد انخفاضًا فى عدد المتابعين".

ولكن إعلان ماسك قوبِل برد فعل غير متوقع، حيث قال مستخدمون أن العديد من مواقع التواصل الاجتماعى هى "مقابر رقمية فعالة"، مشيرين إلى أن حذف حسابات أحبائهم هو "أشبه بإزالة شاهد القبر".

وأجرى ماسك عددًا من التغييرات فى "تويتر" منذ أن اشترى الشركة فى 2022، ومنها البرنامج الجديد الخاص بعلامة التوثيق الزرقاء الذى يجبر المستخدمين على دفع مبلغ يبدأ من 8 دولارات أميركية شهريًا مقابل "التوثيق".

ويُعتقد أن الخطوة الجديدة من "تويتر" فى تطهير الحسابات القديمة قد تصبّ أيضًا فى صالح مساعى ماسك إلى زيادة إيرادات تويتر، خاصةً بعد أن أفادت صحيفة نيويورك تايمز فى وقت سابق بأن تويتر تنظر فى بيع أسماء المستخدمين لجنى ارباح جديدة.

وقالت الصحيفة إن موظفى تويتر أجروا خلال شهر ديسمبر الماضى، محادثات بشأن بيع بعض أسماء المستخدمين وناقش المهندسون إدارة مزادات عبر الإنترنت حيث يمكن للأشخاص المزايدة على أسماء المستخدمين.

أما فيما يتعلق بأسماء المستخدمين الفريدة فقد تكون مربحة، إذ غالبًا ما يستحوذ عليها المستخدمون الأوائل لمنصات التواصل الاجتماعى، ويعرض بعض الأشخاص والعلامات التجارية دفع آلاف الدولارات مقابلها.

تاتى الخطوة بالتزامن مع الإعلان عن أن تويتر يدرس خطة جديدة لتوثيق الحسابات الخاصة بالشركات والمؤسسات لا تزيد رسومها الشهرية عن 1000 دولار أمريكي.