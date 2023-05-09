حدث بالفعل.. عقرب يلدغ سيدة فى الجو على متن رحلة طيران هندية

كتبت شيماء عبد المنعم

قالت شركة طيران الهند، إن سيدة كانت على متن طائرة تابعة لها تعرضت للدغة عقرب أثناء رحلة من مدينة ناجبور إلى مومباى، ووصفت الشركة فى بيان أصدرته لوكالة "برس ترست" الهندية، ما حصل بـ"الحادثة النادرة للغاية والمؤسفة".



عقرب يلدغ امراه

وقالت شركة الطيران إنها واجهت فى السابق حالات لجرذان أو طيور على متن رحلاتها، لكن فى هذه الحادثة النادرة كان هناك "عقرب مسافر" على الرحلة التابعة لها، وعولجت المرأة فى المستشفى ثم غادرت لاحقا دون مشاكل، حسبما نشر موقع outlookindia.

وقال متحدث باسم الخطوط الجوية الهندية "عند الهبوط، تم علاج الراكبة فى المستشفى، رافق مسؤولونا الراكبة إلى وقدموا كل الدعم لها"، وبعد هبوط الطائرة فى مومباي، أجرى المسؤولون بحثا على الطائرة بأكملها، وفى النهاية حددوا مكان العقرب، وقالت شركة الطيران إنه تم بعد ذلك تدخين الطائرة بالكامل وفقا للبروتوكول.

فى أعقاب الحادث، طلبت شركة طيران الهند من قسم التموين تقديم المشورة إلى عمال التنظيف الجاف لفحص منشآتهم بحثًا عن أى إصابة بق الفراش، وإذا لزم الأمر، قم بإجراء تبخير للمرافق حيث توجد احتمالية أن تجد الحشرات طريقها إلى الطائرة من خلال الإمدادات، قال مسؤول فى طيران الهند.

فى وقت سابق أيضًا، كانت هناك حالات العثور على الزواحف على متن الطائرات، ففى ديسمبر من العام الماضى، تم العثور على ثعبان فى عنبر الشحن لطائرة إير إنديا إكسبريس قادمة من كاليكوت بعد هبوطها فى مطار دبى.