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جامعة حلوان: حريصون على تنظيم ملتقيات التوظيف لإتاحة فرص عمل مناسبة للخريجين

الثلاثاء، 09 مايو 2023 02:20 م
جامعة حلوان: حريصون على تنظيم ملتقيات التوظيف لإتاحة فرص عمل مناسبة للخريجين الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان حرص الجامعة على تنظيم العديد من ملتقيات التوظيف والتي تهدف إلي توفير فرص عمل مناسبة للخريجين، وتوفير فرص تدريب للطلبة في الفرق الدراسية المختلفة بمختلف الفرق حتى السنة النهائية.
 
وقال الدكتور السيد قنديل - في تصريح له اليوم - إن كلية السياحة والفنادق ستنظم الملتقى التوظيفى لخريجي وطلاب الكلية صباح غد الأربعاء  بالقاعة الكبرى بفندق كلية السياحة. 
 
وأضاف رئيس جامعة حلوان أن الملتقى يأتي  في إطار اهتمام كلية السياحة والفنادق  بمستوى الخريج ليكون مميزًا وعلى وعى بكافة المستجدات التى تواكب سوق العمل واكتساب العديد من الخبرات من خلال التواصل مع ذوى الخبرة وأصحاب العمل.
 
ومن المقرر أن يشهد الملتقى توقيع مجموعة من البروتوكولات وتجديد اتفاقية برنامج التعليم التبادلى، مع عدد من الشركات .
 
كما سيتم عقد حوار مفتوح بين الخريجين ورجال الصناعة على هامش الحدث بعنوان " مواصفات خريجي كليات السياحة والفنادق فى ضوء احتياجات سوق العمل السياحي".
 
تعقد فعاليات الملتقى تحت ريادة الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سهى عبد الوهاب عميد الكلية، والدكتور سامح جمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم عطية الله  الأستاذ بقسم الارشاد السياحى ومحافظ الفيوم الأسبق ومقرر الجلسة النقاشية.
 

جامعة حلوان

اخبار مصر

السيد قنديل

التعليم العالى

ملتقى توظيف



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