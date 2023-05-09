رئيس جامعة حلوان يشهد انطلاق جائزة نوار للرسم بكلية الفنون الجميلة.. صور

شهد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان انطلاق فعاليات الدورة الخامسة لجائزة نوار للرسم بكلية الفنون الجميلة تحت شعار "القاهرة ذاكرة المكان".

وأكد الدكتور السيد قنديل - فى تصريح له اليوم - أهمية المسابقة فى إحياء الفن والثقافة والتأكيد على فن الرسم لإثراء المواهب التشكيلية وتطويرها وتنميتها للطلاب، مشيرًا إلى أن عملية بناء الإنسان المصرى مهمة كبيرة.

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن موضوع المسابقة يتيح الفرصة لكافة الفنانين والمنتمين للفن الاشتراك، داعيًا كافة الطلاب للمشاركة والتنافس الجاد فى المسابقة لبناء شخصيتهم، وضرورة استغلال الوقت وخوض المسابقة بالأعمال الفنية الجادة التى تعكس وتبرز ما يتمتع به طلاب كلية الفنون الجميلة من حس جمالى وفنى ومواهب متعددة فى فن الرسم.

ونوه قنديل إلى حرص الجامعة على تنظيم المسابقة إيمانًا منها بمكانة الفن التشكيلى فى المجتمع وإتاحة الفرص لطلاب كلية الفنون الجميلة فى اكتشاف المواهب المتعددة فى فن الرسم، كما أن تلك المسابقة متزامنة مع رؤية مصر 2030 وهى أجندة وطنية تعكس الخطة الاستراتيجية للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة فى كل المجالات منها المعرفة والابتكار والبحث العلمى وهى ركائز أساسية للتنمية والتحفيز والابتكار ونشر ثقافة ودعم البحث العلمي.

من جانبه، قال الدكتور أحمد نوار الأستاذ المتفرغ بكلية الفنون الجميلة إن كلية الفنون الجميلة لها تأثير على المستوى المصرى والعربى وتخرج منها فنانين متميزين، وهدف المسابقة هو تعميق دور فن الرسم كبناء أساسى فى العمل الفنى، والتنافس لإبراز المستوى الإبداعى وبث دماء جديدة فنية من خلال المسابقة، واكتشاف المواهب ولتكون الأفكار على مستوى العمل الفنى، وسوف يتم إقامة معرض فى ختام التسابق نهاية ديسمبر القادم.

بدوره، أكد الدكتور عمرو سامى عميد كلية الفنون الجميلة أن الشروط العامة للمسابقة تتضمن حق المشاركة بحد أقصى ثلاثة أعمال، والمشاركة فى ورش العمل المصاحبة للدورة بجانب مشاركة الطالب فى المسابقة، وتقبل الأعمال بخامات الرصاص، الفحم، الفلوماستر، الأحبار ويشترط أن تكون من إنتاج عامى 2022 - 2023، ويلتزم المشارك بالتوفيق وتاريخ الإنتاج والخامة المستخدمة مدونة خلف العمل.

ومن المقرر أن تكون جوائز المسابقة الأولى 10000 جنيه مصرى وشهادة تقدير والقلم الذهبى، والثانية 7000 جنيه مصرى وشهادة تقدير والقلم الذهبى، والثالثة 5000 جنيه مصرى وشهادة تقدير والقلم الذهبى، بالإضافة إلى خمس جوائز تشجيعية قيمة كل منهم 2000 جنيه مصرى وشهادة تقدير والقلم الذهبى، كما يسلم كل متسابق شهادة مشاركة.