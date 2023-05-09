جامعة المنصورة تعلن عن 6 وظائف قيادية خالية

أعلنت جامعة المنصورة عن عدد من الوظائف الخالية، لعدد من الإدارات والوظائف القيادية تابعة لوزارة التعليم العالى بجامعة المنصورة.
وأشارت إلى أن الوظائف الشاغرة والمطلوب التقدم له هى، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، مدير عام الإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا، مدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية، مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، مدير عام الإدارة العامة للتطوير المؤسسى، مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية.
وأضافت أن المستندات المطلوبة هى:
1- بيان حالة وظيفية معتمد موضحا به (تاريخ الميلاد – التأهيل العلمى والمؤهلات الإضافية – تقارير كفاية الأداء عن ثلاث سنوات سابقة – الجزاءات - الخبرة النوعية والزمنية – الوظائف الإشرافية والقيادية التى شغلها المتقدم الدورات التدريبية ونوعها ومكانها – خطابات الشكر والتقدير - أى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها).
2- عدد (8) صور شخصية حديثه 4x 6 – عدد (2) صورة بطاقة الرقم القومي .
3- التاريخ الوظيفي (تقارير تقويم الأداء عن ثلاث سنوات سابقة - انجازاته التي حققها أثناء حياته الوظيفية – سابقة
الأعمال في مهام مماثلة أو متقاربة مع الوظيفة المتقدم إليها).
4- المقترح التطويري للوظيفة المعلن عنها وفقاً للنموذج المعد لذلك بالأمانة الفنية للجنة اختيار شغل وظائف الإدارة
العليا والإدارة الإشرافية على أن يرفق عدد (8) أسطوانة مدمجة (CD) من المقترح.
5- على ان يرفق بالطلب عدد ( 1 ) اصل , عدد ( 7 ) نسخ من المستندات المطلوبة.
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