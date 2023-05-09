جامعة المنصورة تعلن عن 6 وظائف قيادية خالية

أعلنت جامعة المنصورة عن عدد من الوظائف الخالية، لعدد من الإدارات والوظائف القيادية تابعة لوزارة التعليم العالى بجامعة المنصورة.

وأشارت إلى أن الوظائف الشاغرة والمطلوب التقدم له هى، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، مدير عام الإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا، مدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية، مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، مدير عام الإدارة العامة للتطوير المؤسسى، مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية.

وأضافت أن المستندات المطلوبة هى: