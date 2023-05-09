تموين الأقصر تضبط ربع طن قمح فى حملة على أحد محلات الأعلاف والحبوب بإسنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، فى ضبط ربع طن أقماح محلية داخل محل أعلاف وحبوب بدون تصريح.

وقال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، إنه تم تشكيل حملة تموينية من قبل المديرية وإدارة تموين إسنا، بالإشتراك مع مباحث التموين بالأقصر، للمرور على تجار الحبوب والأعلاف بقطاع إسنا، حيث أسفرت الحملة عن ضبط ربع طن أقماح محلية موسم 2023، داخل أحد محلات الأعلاف والحبوب بدون تصريح، وتم أخذ الإقرار اللازم على التاجر بتسليم أى كميات ترد إليه من المزارعين لأقرب نقطة تجميع، وتم العرض على النيابة العامة، كما تم ضبط إجمالى كمية 0,700 طن أقماح محلية يشتبه في صلاحيتها للإستهلاك، لوجود حشرات بها ولا تخص موسم 2023 بأحد محلات الأعلاف والحبوب، وتم التحفظ عليها بأحد الأماكن البعيدة، وتم العرض على النيابة العامة للاذن باعدامها.

وكان قد أعلنت محافظة الأقصر، عن مواصلة مديرية التموين بمحافظة الأقصر ولجان فرز واستلام القمح الجديد، حيث بلغ إجمالي تراكمي ما تم توريده كمية قدرها 1758 طن و29 كيلو قمح محلي ببنكر إسنا، ضمن موسم توريد القمح والذي بدأ 18 أبريل الجارى لعام 2023 م ويستمر حتى نهاية أغسطس 2023م، طبقاً للقرار الوزاري المشترك رقم 47 لسنة 2022 من خلال الصوامع والبناكر والشون بدائرة المحافظة.

وأضافت محافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه قامت مديرية تموين الأقصر باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان نجاح عملية الحصاد والتخزين، والإنتهاء من جاهزية المواقع التخزينية بالمحافظة البالغ عددها 4 مواقع "إسنا - أرمنت"، والتي تبلغ سعتها التخزينية 34 ألف طن موزعة كالاتي : 28 ألف طن بشونة وبنكر إسنا و6 آلاف طن بصومعة وشونة أرمنت، وإنه تم تبخيرها وتجهيزها تمام التجهيز، من حيث لجان الاستلام مع توفير كافة السبل التي تؤدي إلى تسهيل عملية التوريد .



تموين الأقصر تضبط ربع طن قمح فى حملة على أحد المحلات



ضبط ربع طن قمح فى حملة على أحد محلات الأعلاف بإسنا