تقرير يكشف خلافات بين جو بايدن وزوجته جيل حول نظامه الغذائى

كتبت ريهام عبد الله

كشفت تقارير أن السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، غير راضية عن نظام زوجها جو بايدن الغذائى، إذ أن الرئيس الأمريكى لا يحب تناول الخضار، وهو ما أدخل الثنائى فى معركة مستمرة، إذ تريده جيل بايدن أن يكون بصحة جيدة قبل الحملة الرئاسية لعام 2024.

ونقل تقرير عن مساعدين بالبيت الأبيض أنبايدن الذي بلغ الثمانين من عمره هذا العام يأكل "كالطفل"، ويقول مساعدو الرئيس الحاليون والسابقون إن أطباقه المفضلة تشمل زبدة الفول السودانى والبيتزا، والبسكويت، والمعكرونة بالزبدة والصلصة الحمراء، والآيس كريم، وفقا لموقع "سكاى نيوز" عربية.

جيل بايدن تحثه على تناول الأسماك والخضروات

وكشف المساعدون أن السيدة الأولى جيل بايدن، دائما ما تحثه على تناول المزيد من الأسماك والخضروات الورقية، الأمر الذى يثير استياءه، ومسألة قدرة بايدن لجولة أخرى في منصب الرئاسة نقاشا عاما لعدة أشهر، لكنها تركزت فى الغالب حول عمره وقدرته العقلية.

ومن جهة أخرى، وصل معدل التأييد الوظيفى للرئيس الأمريكى جو بايدن إلى مستوى منخفض فى آخر استطلاع أجرته شبكة ABC وواشنطن بوست، حيث يقول 68% من الأمريكيين إنه كبير جدا فى السن بالنسبة لولاية أخرى فى البيت الأبيض بعد أن أعلن الرئيس الديمقراطى ترشحه رسميا فى انتخابات 2024.

يرى 44% فقط ممن شملهم الاستطلاع أن دونالد ترامب خصم بايدن المحتمل فى انتخابات أمريكا 2024، كبير فى السن حيث يبلغ ترامب من العمر 76 عامًا وبايدن، 80 عامًا، وبعيدًا عن العمر يتفوق ترامب على بايدن فى اعتباره يتمتع بالحدة العقلية والصحة البدنية التى يتطلبها العمل كرئيس بشكل فعال، مع شكوك واسعة حول بايدن.

وقال ما يقرب من نصف الديمقراطيين – 48% - يقولون إن بايدن كبير في السن بالنسبة لولاية أخرى الامر نفسه الذى ينطبق على ترامب، بينما يري 75% من المستقلين ان بايدن كبير جدا لولاية ثانية مقابل 51% لترامب، ومن بين الجمهوريين يري 79% منهم بايدن كبير جدا و28% فقط يحملون الرأى نفسه لترامب.

ويعتقد 94% من الجمهوريين و69 % من المستقلين أن بايدن يفتقر إلى الحدة العقلية التى يتطلبها الخدمة بفعالية، كما يفعل 21 % من الديمقراطيين، وهناك اختلاف آخر بالنسبة لبايدن إذا ظهر ترامب كمرشح جمهورى، حيث يقول الأمريكيون بنسبة 54-36% إن ترامب قام بعمل أفضل فى التعامل مع الاقتصاد عندما كان رئيسًا مما فعله بايدن فى فترته حتى الآن.

وسلط التقرير الضوء على أن ترامب ليس التحدى الوحيد لبايدن: نظرًا لنقاط ضعفه حيث يتخطى كل من ترامب وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس بايدن فى الدعم والتاييد الرئاسى فى عام 2024، ونسبة تأييد بايدن، المتضررة من التضخم، هى 36% فقط فى هذا الاستطلاع، بينما لا يوافق 56% على أدائه.