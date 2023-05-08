بايدن والولاية الثانية.. استطلاع: 68% يرونه غير قادر على أداء مهامه الرئاسية

كتبت نهال أبو السعود

وصل معدل التأييد الوظيفي للرئيس الامريكي جو بايدن إلى مستوى منخفض في آخر استطلاع أجرته شبكة ABC وواشنطن بوست، حيث يقول 68% من الأمريكيين إنه كبير جدا في السن بالنسبة لولاية أخرى في البيت الأبيض بعد ان اعلن الرئيس الديمقراطي ترشحه رسميا في انتخابات 2024.

يري 44% فقط ممن شملهم الاستطلاع ان دونالد ترامب خصم بايدن المحتمل في انتخابات أمريكا 2024 ، كبير في السن حيث يبلغ ترامب من العمر 76 عامًا و بايدن ، 80 عامًا، وبعيدًا عن العمر يتفوق ترامب على بايدن في اعتباره يتمتع بالحدة العقلية والصحة البدنية التي يتطلبها العمل كرئيس بشكل فعال ، مع شكوك واسعة حول بايدن.

وقال ما يقرب من نصف الديمقراطيين – 48% - يقولون إن بايدن كبير في السن بالنسبة لولاية أخرى الامر نفسه الذي ينطبق على ترامب، بينما يري 75% من المستقلين ان بايدن كبير جدا لولاية ثانية مقابل 51% لترامب، ومن بين الجمهوريين يري 79% منهم بايدن كبير جدا و28% فقط يحملون الراي نفسه لترامب

ويعتقد 94% في المائة من الجمهوريين و69 % من المستقلين أن بايدن يفتقر إلى الحدة العقلية التي يتطلبها الخدمة بفعالية، كما يفعل 21 % من الديمقراطيين.

هناك اختلاف آخر بالنسبة لبايدن إذا ظهر ترامب كمرشح جمهوري، حيث يقول الأمريكيون بنسبة 54-36% إن ترامب قام بعمل أفضل في التعامل مع الاقتصاد عندما كان رئيسًا مما فعله بايدن في فترته حتى الآن.

وسلط التقرير الضوء على ان ترامب ليس التحدي الوحيد لبايدن: نظرًا لنقاط ضعفه حيث يتخطي كل من ترامب وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس بايدن في الدعم والتاييد الرئاسي في عام 2024.

نسبة تأييد بايدن، المتضررة من التضخم، هي 36% فقط في هذا الاستطلاع، بينما لا يوافق 56% على أدائه.