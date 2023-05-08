اليوم السابع
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بايدن والولاية الثانية.. استطلاع: 68% يرونه غير قادر على أداء مهامه الرئاسية

الإثنين، 08 مايو 2023 11:50 ص
بايدن والولاية الثانية.. استطلاع: 68% يرونه غير قادر على أداء مهامه الرئاسية جو بايدن - الرئيس الأمريكى
كتبت نهال أبو السعود

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وصل معدل التأييد الوظيفي للرئيس الامريكي جو بايدن إلى مستوى منخفض في آخر استطلاع أجرته شبكة ABC وواشنطن بوست، حيث يقول 68% من الأمريكيين إنه كبير جدا في السن بالنسبة لولاية أخرى في البيت الأبيض بعد ان اعلن الرئيس الديمقراطي ترشحه رسميا في انتخابات 2024.

يري 44% فقط ممن شملهم الاستطلاع ان دونالد ترامب خصم بايدن المحتمل في انتخابات أمريكا 2024 ، كبير في السن حيث يبلغ ترامب من العمر 76 عامًا و بايدن ، 80 عامًا، وبعيدًا عن العمر  يتفوق ترامب على بايدن في اعتباره يتمتع بالحدة العقلية والصحة البدنية التي يتطلبها العمل كرئيس بشكل فعال ، مع شكوك واسعة حول بايدن.

وقال ما يقرب من نصف الديمقراطيين – 48% - يقولون إن بايدن كبير في السن بالنسبة لولاية أخرى الامر نفسه الذي ينطبق على ترامب، بينما يري 75% من المستقلين ان بايدن كبير جدا لولاية ثانية مقابل 51% لترامب، ومن بين الجمهوريين يري 79% منهم بايدن كبير جدا و28% فقط يحملون الراي نفسه لترامب

ويعتقد 94% في المائة من الجمهوريين و69 % من المستقلين أن بايدن يفتقر إلى الحدة العقلية التي يتطلبها الخدمة بفعالية، كما يفعل 21 % من الديمقراطيين.

هناك اختلاف آخر بالنسبة لبايدن إذا ظهر ترامب كمرشح جمهوري، حيث يقول الأمريكيون بنسبة 54-36% إن ترامب قام بعمل أفضل في التعامل مع الاقتصاد عندما كان رئيسًا مما فعله بايدن في فترته حتى الآن.

وسلط التقرير الضوء على ان ترامب ليس التحدي الوحيد لبايدن: نظرًا لنقاط ضعفه حيث يتخطي كل من ترامب وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس بايدن في الدعم والتاييد الرئاسي في عام 2024.

نسبة تأييد بايدن، المتضررة من التضخم، هي 36% فقط في هذا الاستطلاع، بينما لا يوافق 56% على أدائه.

 

 


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