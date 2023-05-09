تفاصيل ملتقى التوظيف بأسيوط المقام 15 مايو لتوفير 3 آلاف فرصة عمل للشباب

أعلنت محافظة أسيوط عن تنظيم ملتقى للتوظيف بالمحافظة بالتنسيق والتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية ولمدة يوم واحد وفى هذه النقاط نبين ميعاد وفرص العمل بالملتقى.

1- سيتم إقامة الملتقى يوم الاثنين الموافق 15 مايو 2023

2-سيبدأ الملتقى من الساعة ٩ صباحًا حتى الساعة 5 مساءً بمرسى حورس السياحى بحديقة الفردوس بحى شرق مدينة أسيوط

3- ينظم الملتقى الوظيفى برنامج "فرصة" وهو أحد برامج الحماية الاجتماعية المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي

4- يقام الملتقى الوظيفى لدعم الفئات الاكثر احتياجًا وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب من الجنسين

5- يشارك فى الملتقى العديد من شركات القطاع الخاص داخل وخارج المحافظة تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وحسن شحاتة وزير القوى العاملة ومحافظ أسيوط

5- سيوفر الملتقى 3 آلاف فرصة عمل بكبرى شركات القطاع الخاص داخل وخارج المحافظة ضمن برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادى

6- تقدم محافظة أسيوط كافة سبل الدعم لخروج الملتقى فى أحسن صورة وتحقيق الأهداف المرجوة منه

7- قام وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ووكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء لتنظيم الملتقى وتحسين الخدمات المقدمة للشباب بالتنسيق مع الشركات المشاركة فى الملتقى وسهولة وصول الشباب من القرى والمراكز للملتقى بحديقة الفردوس

8- تم التنسيق مع مديرية القوى العاملة لتقى طلبات ذوى الهمم الراغبين فى الحصول على فرص عمل بشركات القطاع الخاصة ضمن نسبة 5 %

9- تم التنسيق لتوفير البرامج التدريبية لتأهيل ذوى الهمم لسوق العمل وتمكينهم اقتصاديًا