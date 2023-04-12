اليوم السابع
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الأربعاء، 12 أبريل 2023 06:25 م
أكرم القصاص
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"تعليم الفيوم" تنظم معرضًا للتربية الفنية والاقتصاد المنزلى.. صور

الأربعاء، 12 أبريل 2023 04:56 م
"تعليم الفيوم" تنظم معرضًا للتربية الفنية والاقتصاد المنزلى.. صور جانب من المعرض
الفيوم – رباب الجالى

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 نظمت إدارة التعليم الإعدادى بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، معرضا للتربية الفنية، والاقتصاد المنزلي، يحتوى على نماذج لمجسمات، ولوحات فنية، ومشغولات يدوية عن القيم التربوية، تحت رعاية الدكتورة أمانى قرني، وكيل الوزارة.

يأتى ذلك، فى ضوء اهتمام القيادة السياسية، بتفعيل منظومة القيم على مستوى المدارس، وتنفيذا للبروتوكول بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والأزهر الشريف لتفعيل منظومة القيم (الاحترام والولاء والانتماء والإيثار والصدق)، داخل المدارس خلال الفصل الدراسى الثاني، وفقا لبيان صحفي، اليوم .

حضر المعرض، كل من ريحاب عريق، وكيل المديرية، ومراد أحمد حسن، مدير عام التعليم العام،  وعدد من مديرى الإدارات التعليمية، وموجهى عموم المديرية، وموجهي، ومشرفى الاقتصاد المنزلي، والتربية الفنية، بالإدارات التعليمية، ومدير إدارة التعليم الإعدادى.

 

معرض للتربية الفنية والاقتصاد المنزلى (3)
معرض للتربية الفنية والاقتصاد المنزلى (3)

 

معرض للتربية الفنية والاقتصاد المنزلى (5)
معرض للتربية الفنية والاقتصاد المنزلى (5)

 

معرض للتربية الفنية والاقتصاد المنزلى (6)
معرض للتربية الفنية والاقتصاد المنزلى (6)

 

معرض للتربية الفنية والاقتصاد المنزلى (7)
معرض للتربية الفنية والاقتصاد المنزلى (7)

 

معرض للتربية الفنية والاقتصاد المنزلى (2)
معرض للتربية الفنية والاقتصاد المنزلى (2)

 

معرض للتربية الفنية والاقتصاد المنزلى (1)
معرض للتربية الفنية والاقتصاد المنزلى (1)

 


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معرض للتربية الفنية والاقتصاد المنزلى

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