تعرف على شروط التقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022

بدأت النيابة الإدارية، المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022، ويوضح اليوم السابع في النقاط التالية شروط التقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية.
- ويُشترط في المتقدم أن أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد
- وأن يجتاز المقابلة الرسمية
- وتوافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي
- بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية.
- عقب إجراء المقابلات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.
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