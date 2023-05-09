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تعرف على شروط التقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022

الثلاثاء، 09 مايو 2023 04:00 ص
تعرف على شروط التقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022 النيابة الإدارية - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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بدأت النيابة الإدارية، المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022، ويوضح اليوم السابع في النقاط التالية شروط التقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية. 
 
- ويُشترط في المتقدم أن  أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد 
 
- وأن يجتاز المقابلة الرسمية
 
- وتوافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي 
 
 
- بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية.
 
- عقب إجراء المقابلات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.
 
 

النيابه الاداريه

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