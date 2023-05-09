تعرف على شروط التقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022

كتب أحمد حسنى

بدأت النيابة الإدارية ، المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022، ويوضح اليوم السابع في النقاط التالية شروط التقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية.

- ويُشترط في المتقدم أن أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد

- وأن يجتاز المقابلة الرسمية

- وتوافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي

- بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية.

- عقب إجراء المقابلات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.