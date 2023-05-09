"تضامن الغربية" تعلن تنظيم معرض ملابس لدعم 200 أسرة فى المحلة

نطمت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان، معرض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان على (200) اسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية من الأيتام وغير القادرين بقرى الجابرية وكفر العبايده والقيراطيه بمركز المحلة فى محافظة الغربية.

ويأتى ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا، واستمرارا للدور الهام والحيوى لمؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذى للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

واكد أحمد حمدى عبد المتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن تلك المبادرات تعمل على تخفف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، كما تبرز أهمية دور المؤسسات والهيئات والمجتمع المدنى فى العمل الخيرى الذى يقع على عاتقها لرعاية هذه الأسر.

ووجه اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، الشكر لجميع القائمين على هذا العمل الخيرى، والذى ساهم فى إدخال السعادة على الأسر الأكثر احتياجًا من خلال توفير ما يحتاجونه من الملابس، ويترك للمواطن حرية الاختيار، واقتناء كل ما يريده دون أى تدخل، حفاظًا على مشاعر المستفيدين.

وأوضح أن الجمعية بمحافظة الغربية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.