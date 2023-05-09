تشكيل لجنة لفحص واقعة توزيع امتحان التيرم الأول بدلا من الثانى فى بنها

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية و التعليم بالقليوبية ، تشكيل لجنة لفحص واقعة توزيع امتحان التيرم الأول لمادة الحاسب الآلي على طلاب الصف الثاني الإعدادي اليوم، أثناء أداء امتحانات التيرم الثاني.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن إدارة بنها التعليمية بمحافظة القليوبية شهدت توزيع أوراق الفصل الدراسي الأول لمادة الحاسب الآلي بدلا من الفصل الدراسي الثاني.

وتفقدت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل في إدارة طوخ التعليمية، وذلك في مدرسة الشهيد أشرف سلومة عبد العاطي محمد الابتدائية المشتركة ومدرسة التحرير الابتدائية المشتركة، وذلك بمشاركة كل من مدير إدارة الأمن ومدير إدارة المتابعة بالمديرية.

واطمأنت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية على الطلاب أثناء أدائهم الامتحان، مؤكدة أنه يتم مراعاة أي شكوى من صعوبة الامتحانات أثناء التصحيح، وأن مصلحة الطالب أولًا، مؤكدة ضرورة التصدي بكل حزم لمحاولات الغش أو الخروج عن القواعد المنظمة للامتحانات.

كما طمأنت وكيل وزارة التعليم أولياء الأمور بانتظام سير الامتحانات في جو يسوده الهدوء، مشيرة إلى تزويد اللجان بوسائل الإضاءة والتهوية اللازمين، والتأكيد على توافر أدوات التطهير والتعقيم باللجان ودورات المياه، وتهيئه الجو المناسب للطلاب لآداء الامتحانات في سهولة ويسر.