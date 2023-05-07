اليوم السابع
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تعليم القليوبية تشكل لجنة للتحقيق بواقعة تبديل امتحان لطلاب مدارس شبين القناطر

الأحد، 07 مايو 2023 04:59 م
تعليم القليوبية تشكل لجنة للتحقيق بواقعة تبديل امتحان لطلاب مدارس شبين القناطر لجنة امتحانات - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الأحد، صدور قرار بتشكيل لجنة من الموجهين المختصين على الامتحانات لفحص واقعة طباعة امتحان مادة المهارات للصف الرابع الابتدائي للصف الخامس، والصف الخامس للصف الرابع، وتوزيعها على الطلاب، بمدارس شبين القناطر.
 
وجرى تشكيل لجنة من الموجهين المختصين على الامتحانات لفحص الواقعة والتحقيق فيها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة القانونية بشأنها ضد المخالفين والحفاظ على حقوق الطلاب.
 
كانت قد شهدت المدارس التابعة لإدارة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، واقعة غريبة خلال أداء امتحانات المهارات للمرحلة الابتدائية، حيث تبين أن مسئولي التعليم طبعوا امتحان مادة المهارات للصف الرابع الابتدائي للصف الخامس والصف الخامس للصف الرابع، وتم توزيعها على الطلاب.
 
وكانت قد تفقدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، سير الامتحانات بمدارس إدارة بنها التعليمية، حيث تفقدت مدرسة الشبان المسلمين، ومدرسة مدحت طلعت الرسمية، ومدرسة 25 يناير، وهدى شعراوي الابتدائية، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.
 
وتابعت، أنه اطمأنت على انضباط جميع اللجان، وحسن سير الامتحان بداخلها، وعدم وجود أى شكاوى من الامتحان، ووجهت بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع اللجان، والتأكيد على إضاءة اللجان وتهويتها، وتوفير المناخ المناسب والهدوء داخل اللجان، كي يتمكن أبنائنا الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم، وضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وقانون 205 لسنة 2020 لعدم الاخلال بأعمال الامتحانات.
 
 

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