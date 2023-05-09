اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 مايو 2023 02:30 م
أكرم القصاص
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تحرير 1978 محضرًا فى حملات تموينية لضبط الأسعار بالفيوم

الثلاثاء، 09 مايو 2023 02:13 م
تحرير 1978 محضرًا فى حملات تموينية لضبط الأسعار بالفيوم حملة تموينية - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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تابع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، جهود مديرية التموين خلال شهر أبريل الماضى، والتى استعرضها تقرير المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم.

 

وأشاد المحافظ، بالجهود المبذولة من قِبل العاملين بمديرية التموين، مطالبًا إياهم ببذل المزيد من الجهد للارتقاء بهذا القطاع الحيوى، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، دائمًا ما يؤكد على أهمية هذه القطاع، مشددًا على ضرورة تكثيف الحملات للتأكد من ضبط الأسواق وسلامة المعروض من اللحوم والمواد الغذائية ومطابقتها للاشتراطات الصحية.

 

و أوضح وكيل وزارة التموين، أنه تم تحرير 1978 محضرًا متنوعًا فى مختلف الأنشطة التموينية بدائرة المحافظة، "مخابز – مطاحن – أسواق – مواد بترولية"، خلال شهر أبريل الماضى، منها 1572 محضرًا بقطاع المخابز، تتعلق بنقص وزن الخبز، وإنتاج رغيف غير مطابق للمواصفات القانونية، وتوقف عن الإنتاج، وتصرف وتجميع للدقيق البلدى، وكذا عدم وجود سجلات أو ميزان بالمخابز، وغيرها.

 

وفى مجال الأسواق والمواد البترولية، تم تحرير 406 محاضر متنوعة، تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، أو بيع بأزيد من السعر، وكذلك انتهاء الصلاحية، والغش التجارى، وتجميع الدقيق أو السلع المدعمة، وعدم وجود شهادة صحية للعاملين بالمنشآت.

 

وأضاف، أن الحملات أسفرت عن ضبط 163 طن دقيق بلدى، و119 كجم مكرونة، و131 كجم من الدواجن والأسماك، و870 كجم من الشعير، و510 عبوات عصائر ومعلبات، و713 كجم من الزيوت، و259 علبة منتجات ألبان، و80 كجم من الزبدة الصفراء، و59 عبوة حدايد وبويات، و4010 كجم من السكر، و33 عبوة مستحضرات تجميل، و600 كجم من النخالة، إضافة إلى 106 كجم من اللحوم ومصنعاتها، و1578 قطعة بقالة، و1280 كجم من المخللات، و52280 كجم من القمح البلدى، فضلًا عن 15533 قطعة ألعاب نارية.

 


مديرية التموين بالفيوم

وزارة التموين

الفيوم

محافظة الفيوم



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