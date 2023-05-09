تأجيل محاكمة سماك قتل آخر بسبب أحكام قضائية فى الإسكندرية ليونيو المقبل

الإسكندرية -أحمد الزغبى

قررت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار محمد السيد محجوب رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمود عيسى سراج الدين، والمستشار مدحت عبد الكريم عبد العزيز، وسكرتير المحكمة حسن عمر، تأجيل جلسة محاكمة المتهم " ص.م.م"، لدور الانعقاد الشهر القادم ،في أتهامه بقتل المجني عليه " م.إ.أ" .

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 31762 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ،إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان ،يفيد بقيام المتهم بالتعدي علي المجني عليه وطعنه بسلاح أبيض، مما تسبب في وفاته بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثان ، أنه علي اثر خلافات سابقة بين المجني عليه " م.إ.أ" وبين المتهم " ص.م.م" سماك ، ووجود نزاعات قضائية بين المتهم وبين المجني عليه ، عقد المتهم النية والعزم علي قتله فاعدا لذلك سلاح أبيض سكين، وتوجه الي إقامة المجني عليه متعديا علية بالسباب وما أن ظفر به أسفل مسكنه باعته بطعنتين استقرتا بالبطن والصدر من الناحية اليسري قاصدا إزهاق روحه وسقط المجني عليه غارقا في دمائه، واصدمت رأسه بـ"قالب طوب" ولاذا المتهم بالفرار وتم القبض عليه ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.