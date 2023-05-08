المشدد 15 سنة للمتهم بقتل ابنة زوجته فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبى

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار أحمد محمد عبد الوهاب أبو عمر رئيس المحكمة، وبعضوية كل من، المستشار عبدالعظيم عبد الهادى البيه والمستشار الدكتور أيمن أحمد رمضان والمستشار محمد عبد القادر الحلو، وسكرتير المحكمة كريم الجنادى، بمعاقبة المتهم بقتل ابنة زوجته بالسجن المشدد غيابيا 15 سنه، مما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بضرب أفضى إلى موت.

تعود احداث القضية المقيدة برقم 14927 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة يفيد ببلاغ من والدة الطفلة المجنى عليها، بتعرض ابنتها للضرب من قبل المتهم، مما أدى إلى وفاته بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، أنه حال عودة المدعوة " ر.ن.ح" والدة المجنى عليها من مهام عملها إلى منزلها، أبصرت أبنتها المجنى عليها " ك.ك.م"، والتى لم تبلغ من العمر 6 سنوات مغشيا عليها وملقاة أرضا وتعانى من تشنجات إثر قيام المتهم " م.ع.ع" بالتعدى عليها بالضرب لتقويم سلوكها مستخدما فى التعدى أداة "عصا مكنسة"، فنتج عن ذلك التعدى إصابتها الوارد بتقرير مصلخة الطب الشرعى والتى أودت بحياتها.

وأضافت والدة المجنى عليها، أن المتهم زوجها بعد طلاقها من والد المجنى عليها وكان دائم التعدى عليها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق ودلت التحريات على قيام المتهم بالتعدى الدائم على الطفلة المجنى عليها ظنا منه بتقويم سلوكها، ولم يقصد من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضى إلى موتها، وتبين من تقرير مصلحة الطب الشرعى، وجود عدد كدمات تنتشر بالظهر والعنق والوجه والأطراف الأربعة وسحجات مغطاه بمساحات مختلفة، وتعزى الوفاة للإصابات الرضية بالرأس بما أحدثته من نزيف بالمخ، مما أدى إلى وقف وظائف المخ وتوفيت، وأن المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بمتقضى نصوص القانون، ولذلك وبعد الاطلاع على مواد قانون الإجراءات الجنائية قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.