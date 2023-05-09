بدء التقدم للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية بتنسيق 2023.. اليوم

يبدأ اليوم الثلاثاء، فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024، ويحق التقدم للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الماضي، وفق الحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم على شهادة الثانوية العامة، على أن تقبل الجامعة أوراق الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى للتقدم إلكترونيًا من خلال مواقع الجامعات على الانترنت.
ووافق مجلس الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى خلال اجتماعه المنعقد أمس على توحيد نظام القبول بكافة الجامعات الخاصة والأهلية من خلال التقديم المباشر للطالب إلكترونيًا للجامعة التي يرغب في الالتحاق بها، على أن يكون مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة (العربية-الأجنبية) هو معيار المُفاضلة بين الطلاب.
وكان ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، بحضور الدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، وأعضاء مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك بمقر جامعة مصر للمعلوماتية بالعاصمة الإدارية.
في بداية الاجتماع، قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة مصر للمعلوماتية برئاسة الدكتورة ريم بهجت رئيس الجامعة، لاستضافة الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية.
وجه الوزير بضرورة مشاركة الجامعات الخاصة والأهلية في عضوية التحالفات الإقليمية التي يتم تشكيلها بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والصناعية والزراعية بكافة الأقاليم الجغرافية لمصر.
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