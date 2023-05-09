انقلاب سيارتين بالترعة الفاروقية وإصابة مدرس وسائق و6 طلاب بدار السلام سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، وقوع حادث انقلاب سيارتين محملتين بعدد 14 راكب من بينهم طلاب ومدرس داخل الترعة الفاروقية المجاورة للطريق نتج عن الحادث إصابة 6 طلاب ومدرس وسائق إحدى السيارتين تم نقل الصابين للمستشفى لتلقى العلاج.

ترجع الواقعة عقب تلقى الأجهزة المعنية بسوهاج بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارتين بالترعة الفاروقية المجاورة للطريق ووجود مصابين تم الدفع بالمعدات وتم إستخراج الركاب وجار رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وتبين من خلال الفحص والمعاينة وإنتقال محمد السيد عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام والأجهزة المعنية وبوقوع حادث إنقلاب سيارتين بالترعة الفاروقية المجاورة للطريق الزراعى بدائرة المركز السيارتين بهما طلاب كانا في طريقهم لأداء إمتحان النقل بالثانوية نتج عن الحادث إصابة زياد . ع . ح ر 19 سنة يقيم بناحية قرية عزبة رضوان، وإصابة سامح . ف . ع 37 سنة مدرس فلسفه، وإصابة ايه . م . ح 17 سنة ، وعبير. ا . ح 17 سنة طالبه، وسارة . ع . ع 17 سنة طالبه جميعهم يقيمون بدائرة مركز دار السلام ، وإصابة زينب . ع . ا 17 سنه تقيم ناحية قرية أولاد خليفة، وإصابة مينا . ر. ا17 سنة طالب ويقيم بناحية قرية النصيرات، وإصابة ماهر . ا . ل 17 سنة طالب ويقيم بناحية قرية النصيرات وجميعهم إصابات بسيطة وتم نقلهم بمعرفة ذويهم

تم الدفع بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام وجار رفع أثار الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى دار السلام المركزى لتلقى العلاج وجار إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.