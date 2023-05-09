انطلاق برنامج التأهيل البدنى والمهنى لشغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

شهد المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية و التعليم بالشرقية ، انطلاق برنامج البرنامج التأهيل البدني و الذهني للمرشحين الذين اجتازوا الاختبار الالكتروني بمقر الجهاز المركزي للتنظيم و الادارة لشغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد صفوف ابتدائية ، رياض الاطفال.

واطمئن علي انتظام سير التدريب ولا يوجد اي معوقات تعوق انتظام التدريب، وتحدث مع المتدريبات أن الهدف العام من التدريب هو إكساب المشاركين المعرفة، والمهارات التي تؤهلهم للعمل.

وأشار المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية إلى أن المعلمين المرشحين سيتلقون البرنامج التدريبى وتتضمن الحقيبة التدريبية ثلاثة أيام تدريبية، حيث يتناول اليوم الاول:

تعريف الولاء للوطن والانتماء للوطن والتعريف بالمشروعات القوميه(اهميه ووصف)وأساليب توظيف المشروعات القوميه داخل المدرسه لتنميه الولاء والانتماء لدي الطلاب ومؤشرات تحقيق الولاء والانتماء لدي الطلاب.

واليوم الثاني:

ماهيه الإعداد البدني واهميه الإعداد البدني للحياه اليوميه مع وصف بعض تمارين الإعداد البدني ورصدالاداء غير الصحيح في اثناء ممارسه التمارين مع الاهتمام بممارسه تمارين الإعداد البدني.

واليوم الثالث:

اداره الذات وتطوير الذات مع كيفيه التعامل مع مضيعات الوقت، اهميه الثقه بالنفس،مهارات التواصل الفعال،مهارات العرض والتقديم،فنيات اجتياز المقابلات الشخصيه