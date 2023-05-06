انتظام لجان امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل بمدارس الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد المهندس المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، انتظام امتحانات مراحل النقل الفصل الدراسي الثاني، بجميع المدارس بدون أي شكاوي أو تعطيل، موضحا أن إجمالي الطلاب المتقدمين لامتحان النقل للفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية بلغ 497 ألفا و699 طالبا وطالبة، موزعين على 24 ألفا و883 لجنة فرعية.

وإجمالي الطلاب المتقدمين لامتحان النقل للفصل الدراسي الثاني للمرحلة الإعدادية العامة بلغ 297 ألفا و296 طالبا موزعين على 14 ألفا و864 لجنة فرعية.

ويبلغ إجمالي الطلاب المتقدمين لامتحان النقل للفصل الدراسي الثاني دور مايو 2023 للصف الأول والثاني ثانوي عام بلغ 112 ألفا و654 طالب وطالبة موزعين على 5631 لجنة فرعية.

وإجمالي الطلاب المتقدمين لامتحان النقل للفصل الدراسي الثاني لصف الأول والثاني ثانوي فنية 114 ألفا و753 طالبا وطالبة موزعين على 5686 لجنة فرعية على مستوى 20 إدارة تعليمية في محافظة الشرقية.

وأضاف وكيل أول الوزارة أن المديرية اطمأنت على جميع اللجان، حيث تم تشكيل لجان للمرور على لجان المدارس تحت إشراف مديري عموم الإدارات التعليمية للتأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية التي حددتها وزارة الصحة، وعدم وجود شكاوي من الطلاب.

وتم التنسيق مع مديرية الصحة للاطمئنان على وجود طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة، وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ.

وأضاف وكيل أول الوزارة أن هناك تعليمات مشددة لدى مديري الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان الامتحانية بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم قبل وبعد أداء الامتحانات، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، والتأكد من ارتداء الكمامات الواقية ومراعاة المسافات البينية بين الطلاب، والتأكد من توافر مواد التطهير وجهاز قياس الحرارة، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمراقبين وتهيئة الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات.