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المصرية للمطارات: ويز إير تسير 4 رحلات إلي إيطاليا من مطار سفنكس منتصف يونيو

الثلاثاء، 09 مايو 2023 12:52 م
المصرية للمطارات: ويز إير تسير 4 رحلات إلي إيطاليا من مطار سفنكس منتصف يونيو مطار سفنكس
كتبت رحاب نبيل

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أعلن الطيار أحمد منصور، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، أن شركة ويز للطيران (Wizz Air)، تسير من مطار سفنكس الدولي 4 رحلات أسبوعياً إلي إيطاليا " ميلانو ، روما ، فينيسيا، مالبينسا"وذلك اعتباراً من منتصف يونيو المقبل، وذلك فى إطار تشجيع الحركة السياحية بالمطار بعد توسعته. 
 
وأضاف رئيس الشركة المصرية للمطارات، خلال جولة تفقدية لمحرري الطيران المدني بمطار سفنكس الدولي، أن شركة طيران الجزيرة، أيضاً ستسير منتصف الشهر الجاري 4 رحلات جوية إلي الكويت علي أن يتم زيادة الرحلات لتصبح 7 رحلات جوية 20 يونيو المقبل، حيث من المقرر أن تشهد الفترة القادمة انتعاشاً كبيرا في الحركة الجوية بالمطار.
 

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