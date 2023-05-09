المشدد 5 سنوات لتاجر دواجن يروج الحشيش فى كرموز بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار جمال البغدادي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار سامح عبد الوهاب عوض الله، والمستشار إيهاب سلامة شاهين، وسكرتير المحكمة حسني محمد عبد الحليم، بمعاقبة المتهم المتهم "خ.ه.ج" بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدرة 50 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 427 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة كرموز، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة كرموز بضط المتهم، وبحوزته مواد مخدرة بقصد الاتجار بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة كرموز، أن التحريات السرية دلت على قيام المتهم " خ.ع.ج" تاجر دواجن، بالاتجار في المواد المخدرة، وعلي إثر اتصال من أحد المصادر السرية مفادها اتجار المتهم بمواد مخدرة، فانتقلت قوة أمنية من القسم، فأبصرت المتهم حال عرضة مواد مخدرة علي أحد عملائه مقابل مبلغ مالي، فتم ضبطه ولاذا العميل بالفرار.

وبتفتيش المتهم عثر بحوزته علي عدد 6 قطع لمخدر الحشيش، وأربع لفافات لجوهر نبات القنب المخدر، وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.