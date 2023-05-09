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الكشف عن البورتريهات الرسمية لحفل تتويج الملك تشارلز الثالث.. صور

الثلاثاء، 09 مايو 2023 11:43 ص
الكشف عن البورتريهات الرسمية لحفل تتويج الملك تشارلز الثالث.. صور الملك تشارلز والملكة كاميلا
كتبت ريهام عبد الله

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نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، البورتريهات الرسمية احتفالا بتتويج الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا، وظهر الملك تشارلز يجلس بمفرده فى إحدى الصور، وصورة أخرى محاطا بأفراد من العائلة المالكة البريطانية، الذين يدعمونه فى فترة حكمه.

ولإحياء عهده كملك لبريطانيا، تم الكشف عن صورة للملك البالغ من العمر 74 عامًا فى صورة فردية جديدة مذهلة لإحياء ذكرى تتويجه التاريخى، وقال الخبير الملكى ريتشارد فيتزويليامز تعليقا على هذه الصورة: "هذه صورة قوية لملك لديه خبرة كبيرة".

وفى صورة أخرى تقف الأميرة الملكية أن بالقرب من الملك تشارلز، وقال الخبير الملكى فيتزويليام:"إن قرب الأميرة أن من الملك فى صورة المجموعة "ليس من قبيل الصدفة"، مضيفًا أن تشارلز قد لاحظ فى الحقيقة أنها من ذوى الخبرة وانها تعمل بجد لصالح الملكية.

وأضاف أن الملكة كاميلا بدت "أكثر استرخاء وراحة" وهى ترتدى التاج فى صورتها المنفردة مما كانت عليه فى وستمنستر أبى، خلال حفل التتويج الذى كان يشاهده الملايين حول العالم.

 

 

الصورة الجماعية
الصورة الجماعية
 
الملك تشارلز والملكة كاميلا
الملك تشارلز والملكة كاميلا
 
الملك تشارلز
الملك تشارلز
 
الملكة كاميلا
الملكة كاميلا

ومن جهة أخرى، تفاجاً جمهور برنامج اكتشاف المواهب الأمريكي الشهير "أميركان آيدول" بظهور مفاجئ للملك تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا، وتبادل الملك المتوج حديثاً على عرش بريطانيا الحديث مع حكام البرنامج الشهيرين المغني الأمريكي لايونل ريتشي والمغنية الأمريكية كاتي بيري.

وخلال التصوير الذي تم بغرفة بقصر باكنجهام، سأل الملك ريتشي مازحا "أردت فقط التأكد كم من الوقت ستستغرق في استخدام هذه الغرفة؟"، ورد ريتشي بقوله إنه هو وبيري عليهما مغادرة الغرفة الملكية على الفور.

وشكر الملك ريتشي وبيري على مشاركتهما بالغناء خلال احتفالات تتويجه وقال: "شكراً جزيلاً على أدائكما الرائع. إنه لمن دواعي سروري أن تكونا هنا".

وكان ريتشي وبيري من ضمن أشهر المغنيين الذين شاركوا بالحفل الموسيقي الذي صاحب احتفالات تتويج تشارلز الثالث.


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