اليوم السابع
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أكرم القصاص
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شاهد.. ظهور مفاجئ للملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا فى "أميركان آيدول"

الثلاثاء، 09 مايو 2023 09:50 ص
شاهد.. ظهور مفاجئ للملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا فى "أميركان آيدول" الملك تشارلز
وكالات

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تفاجاً جمهور برنامج اكتشاف المواهب الأمريكي الشهير "أميركان آيدول" بظهور مفاجئ للملك تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا.

 

وتبادل الملك المتوج حديثاً على عرش بريطانيا الحديث مع حكام البرنامج الشهيرين المغني الأمريكي لايونل ريتشي والمغنية الأمريكية كاتي بيري.

 

وخلال التصوير الذي تم بغرفة بقصر باكنجهام، سأل الملك ريتشي مازحا "أردت فقط التأكد كم من الوقت ستستغرق في استخدام هذه الغرفة؟".

 

ورد ريتشي بقوله إنه هو وبيري عليهما مغادرة الغرفة الملكية على الفور.

 

 

وشكر الملك ريتشي وبيري على مشاركتهما بالغناء خلال احتفالات تتويجه وقال: "شكراً جزيلاً على أدائكما الرائع. إنه لمن دواعي سروري أن تكونا هنا".

 

وكان ريتشي وبيري من ضمن أشهر المغنيين الذين شاركوا بالحفل الموسيقي الذي صاحب احتفالات تتويج تشارلز الثالث.


الملك تشارلز

أميركان آيدول

لايونل ريتشي

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