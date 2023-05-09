العدل الأمريكية تطالب بالمؤبد لزعيم "أوث كيبرز" فى قضية اقتحام الكونجرس

كتبت نهال أبو السعود

تطالب وزارة العدل الأمريكية بأن يقضي ستيوارت رودس زعيم جماعة "اوث كيبرز" اليمينية المتطرفة 25 عام في السجن، بعد أن إدانته هيئة محلفين في نوفمبر الماضي بتهمة التآمر على الفتنة لدوره في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول عام 2021.

قدمت وزارة العدل اقتراحات لإصدار الأحكام على رودس وثمانية من شركائه، بما في ذلك التوصية بالسجن لمدة 21 عامًا لكيلي ميجز، زعيم فرع المجموعة في فلوريدا المدان أيضًا بالتآمر التحريضي.

أوصت وزارة العدل المتآمرين الآخرين بتلقي ما بين 10 إلى 18 عامًا في السجن ، بحجة أن تجنيد حراس القسم لأعضاء عسكريين سابقين يجب أن يكون عاملاً في إصدار الأحكام عليهم.

وكتبت وزارة العدل في مذكرة إصدار الأحكام: "باستخدام مناصبهم البارزة داخل منظمة Oath Keepers وبالانتساب إليها ، لعب هؤلاء المدعى عليهم دورًا محوريًا ومؤلمًا في معارضة حكومة الولايات المتحدة بالقوة ، وكسر القسم الرسمي الذي أقسمه العديد منهم كأعضاء في الولايات المتحدة"

وبموجب الدستور الأمريكي، تحمل المؤامرة التحريضية عقوبة بالسجن لمدة أقصاها 20 عامًا ، لكن العديد من أعضاء المجموعة أدينوا بعدة تهم جنائية أخرى ، بما في ذلك عرقلة الإجراءات الرسمية.

تعتبر إدانة رودس مهمة لأنه لم يدخل مبنى الكابيتول مطلقًا في 6 يناير. وبدلاً من ذلك ، ظل بالخارج ومتصلًا بأعضاء المجموعة من خلال تطبيق لاسلكي حيث استخدم الأعضاء "تشكيل مكدس" عسكري لدخول مبنى الكابيتول.

لكن نظرًا لأن رودس كان زعيم مؤامرة الخيانة ، جادلت وزارة العدل ، انه يستحق أشد عقوبة من المجموعة.

تم تحديد جلسة النطق بالحكم على رودس في 25 مايو ، بينما من المقرر أن يمثل أعضاء المجموعة الآخرون أمام قاض في أواخر مايو وأوائل يونيو.

أشارت شبكة إن بي سي، إلى أن رودس سيقضي أطول فترة سجن لأي متهم من محاكمات وزارة العدل في قضية اقتحام الكونجرس.