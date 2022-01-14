اليوم السابع
Ads
الجمعة، 14 يناير 2022 01:45 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

اعتقال زعيم مجموعة متطرفة شارك فى اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكى

الجمعة، 14 يناير 2022 01:00 ص
اعتقال زعيم مجموعة متطرفة شارك فى اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكى أحداث اقتحام الكونجرس - صور أرشيفية
روسيا اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة العدل الأمريكية اعتقال مؤسس مجموعة "أوث كيبرز" إحدى أبرز جماعات اليمين المتطرف الأمريكي، على خلفية ضلوعه في اقتحام مقر "الكونغرس" قبل نحو عام.

وأوضحت الوزارة في بيان أن ستيوارت رودز (56 عاما) وعشرة أعضاء آخرين في المجموعة وجّهت إليهم تهمة "إثارة فتنة"، التي يمكن أن تصل عقوبتها إلى الحبس 20 عاما.

ويعد ذلك الاتهام هو الأخطر الذي يوجه حتى الآن في اقتحام مبنى الكابيتول في السادس يناير 2021 خلال جلسة المصادقة على فوز جو بايدن بالرئاسة.

وبحسب لائحة الاتهام فقد اشترك رودز مع متهمين آخرين في تحرّك "يرمي إلى منع الانتقال السلمي للسلطة بالعنف".

وكانت السلطات اعتقلت تسعة من المقتحمين، وباشرت ملاحقات قضائية بتهمة تشكيل "تجمع تخريبي" لإعاقة عملية رسمية أو ممارسة العنف.


الكونجرس

امريكا

اوث كيبرز

الكابيتول

ترامب

ستيوارت رودز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

متحدثة البيت الأبيض في ولاية ترامب أمام لجنة تحقيقات الكونجرس

الخميس، 13 يناير 2022 10:10 ص

تحقيقات اقتحام الكونجرس عرض مستمر.. "لجنة النواب" تستدعى كاتب خطابات ترامب لكشف غموض أحداث 6 يناير الدامية.. مذكرة الاستدعاءات تشمل قياديين فى الحزب الجمهورى.. وبايدن: اقتحام الكابيتول كان محاولة انقلاب

الخميس، 13 يناير 2022 12:30 ص

صحف عالمية: بايدن يهاجم ترامب ويصف اقتحام الكونجرس بـ"محاولة انقلاب".. لجنة النواب تستدعى كاتب خطاب دونالد فى 6 يناير.. الدول الغنية تشهد أعلى معدل تضخم منذ 25 عاما.. وغضب بريطانى بسبب حفلات رئيس الوزراء

الأربعاء، 12 يناير 2022 02:10 م

لجنة اقتحام الكونجرس تستدعى كاتب خطاب ترامب فى 6 يناير وآخرين

الأربعاء، 12 يناير 2022 11:03 ص

كورونا يحاصر الكونجرس.. قلق من ارتفاع الإصابات مع عودة الشيوخ والنواب للانعقاد.. وطبيب الكابيتول: 20 إصابة بين الأعضاء خلال شهر واحد.. و"CNN": أكثر من 7500 فرد داخل المبنى تلقوا الجرعة المعززة

الأربعاء، 12 يناير 2022 07:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة