السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار فى الهيروين والشابو بسوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز المنشاة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الهيروين والشابو وجوهر الميتامفيتامين بدائرة المركز وترويجها على عملائه من المتعاطين وأصحاب الكيف.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المنهم وبحوزته عدد من تذاكر الهيروين وأكياس الشابو وجوهر الميتامفيتامين كانت معدة للبيع، وبمواجهته، اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.