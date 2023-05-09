اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 مايو 2023 04:57 م
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السجن المشدد 3 سنوات لعامل بتهمة سرقة شخص بالإكراه فى سوهاج

الثلاثاء، 09 مايو 2023 04:06 م
السجن المشدد 3 سنوات لعامل بتهمة سرقة شخص بالإكراه فى سوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم "خ.ن.م" عامل بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بسرقة المجنى عليه "ع.ا.ع" فى الطريق العام بدائرة قسم ثان سوهاج.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.
 
تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة قسم ثان سوهاج عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه بأنه أثناء سيره في الطريق العام اعترضه المتهم وقام بتهديده بسلاح أبيض واستولي منه على هاتفه المحمول ومتعلقاته كرها عنه ،وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 

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