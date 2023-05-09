السجن المشدد 10 سنوات لعامل لاتهامه بالشروع فى قتل شخص بسوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المنشاة عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بإصابة المجنى عليه بطلق ناري وتم نقله إلى المستشفى العلاج وتبين من التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة بين المتهم والمجنى عليه فقام بإطلاق النار عليه من سلاح ناري مما أسفر عن إصابته وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.