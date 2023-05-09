اليوم السابع
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السجن المشدد 10 سنوات لعامل لاتهامه بالشروع فى قتل شخص بسوهاج

الثلاثاء، 09 مايو 2023 07:01 م
السجن المشدد 10 سنوات لعامل لاتهامه بالشروع فى قتل شخص بسوهاج المستشار حمدى عبد العزيز رئيس محكمة جنايات سوهاج
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم "ا.م.ا" 37 سنة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بالشروع في قتل المجنى عليه "ا.ن"  بأن أطلق عليه النار من سلاح نارى بدائرة مركز المنشأة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المنشاة عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بإصابة المجنى عليه بطلق ناري وتم نقله إلى المستشفى العلاج وتبين من التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة بين المتهم والمجنى عليه فقام بإطلاق النار عليه من سلاح ناري مما أسفر عن إصابته وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

 


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