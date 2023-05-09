التعليم العالى: تعيين 14 باحثا بالقومى للبحوث ومنح درجة أستاذ لـ4 باحثين

كتب محمد صبحى

ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس إدارة المركز القومى للبحوث ، بحضور د.حسين درويش القائم بعمل رئيس المركز، والدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور وليد الزواوي أمين مجلس المعاهد والمراكز والهيئات البحثية، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وفي بداية الاجتماع، هنأ المجلس المركز القومى للبحوث لإدراجه فى مؤشر (الأداء البحثى)، ضمن المؤسسات (Q1) وحصوله على المركز (1475) فى تصنيف سيماجو (SCImago) العالمى لعام 2023، وإدراجه أيضاً ضمن المؤسسات (Q3)، فى مؤشر (التأثير المجتمعى) فى المركز (1322).

وفى كلمته، أكد وزير التعليم العالى على اهتمام الدولة بالبحث العلمى وتشجيع الابتكار، مشيرًا إلى أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه البحث العلمي والابتكار كأداة هامة نحو تنمية الاقتصاد المصري، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم مشروعات البحث العلمي، واحتضان المبتكرين للوصول بأفكارهم إلى التنفيذ علي أرض الواقع، مشددًا على ضرورة تحقيق العدالة والشفافية فى تحكيم الأبحاث العلمية؛ لضمان حقوق الباحثين المتقدمين للترقية.

وأشاد الدكتور أيمن عاشور بالدور الذي يقوم به المركز القومي للبحوث في مجال البحث العلمي بامتلاكه الكوادر العلمية والتخصصات والمهارات، وكذلك الإمكانيات والتجهيزات المتميزة التى تجعله بيتًا للخبرة العلمية، مؤكدًا أهمية التسويق للمنتجات والابتكارات التى ينتجها المركز، فضلاً عن تعزيز التواصل والتعاون مع الصناعة، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات والتجارب مع العلماء والباحثين المتميزين عالميًّا في المجالات ذات الأولوية لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030)، وبما يسهم فى خلق مناخ للابداع والتنافس بين كوادره العلمية والبحثية.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات الخاصة بشئون أعضاء هيئة البحوث، والتى تتعلق بالترقيات، والتعيينات، والإعارات، والتنقلات، ووافق المجلس على تعيين (14) باحثاً مساعدًا بأقسام المراكز المختلفة على درجة باحث، ومنح درجة أستاذ باحث لعدد (4) أعضاء هيئة بحوث بالمركز، ودرجة أستاذ باحث مساعد لعدد (3) أعضاء هيئة بحوث بالمركز.

وخلال الاجتماع، استعرض المجلس تقريرًا حول أداء اللجنة الاستشارية للشئون الهندسية بالمركز القومى للبحوث خلال شهر مارس الماضى، وأهم المشروعات المقرر تنفيذها بالتعاون بين المركز القومى للبحوث وبعض الجهات الصناعية، وغيرها من الأعمال الهندسية بمختلف الأقسام والشعب التابعة للمركز القومى للبحوث.