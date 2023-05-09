وزير التعليم العالى يدعو المؤسسات التعليمية النظر فى أصولها التاريخية

كتب محمود راغب

أكد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى ، أن جامعة عين شمس، تثبت يوما بعد يوم أنها ليست فقط مؤسسة تعليمية ولكنها مؤسسات ترثى قواعد وتسعى لإعادة أصول المؤسسات التعليمية والاستفادة منها فى خدمة الدولة .

وأضاف وزير التعليم العالى، خلال احتفالية افتتاح متحف قصر الزعفران بجامعة عين شمس، أن قصر الزعفران قصر ذو قيمة تاريخية وتراثية، داعيا جميع المؤسسات التعليمية النظر فى الأصول التى تمتلكها ذات القيمة وإعادتها لأصلها ، قائلا: عندنا أماكن تاريخية داخل المؤسسات التعليمية لابد من تعظيم الاستفادة منها".

وكان الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وقعا بروتوكول تعاون مشترك بين المجلس والجامعة بشأن إقامة متحف بقصر الزعفران الأثري الموجود داخل الجامعة.