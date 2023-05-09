التأديبية تبرئ 9 موظفين سابقين بالشباب والرياضة من خصم 400 جنيه إيجار ورشة

كتب - أحمد عبد الهادي

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة 9 من المسئولين السابقين والموظفين بوزارة الشباب والرياضة، من تهمة خصم مبلغ 400 جنيه شهريًا من قيمة الايجار الشهري علي المستأجر لورشة نجارة بسور مركز الشباب، بقيمة 37 ألف جنيه عن مدة 8 سنوات .حملت الدعوي رقم 75 لسنة 64 ق.

ونسبت النيابة الإدارية للمحالين من الأول للرابع ، قاموا بخصم مبلغ (400 جنيه) شهريا تم تقديرها كنِسبة (80%) من قيمة الإيجار الشهري الإجمالي المستحق على المستأجر المذكور طيلة مدة التعاقد اعتبارا من 1/1/2017 ولمدة ثمانية سنوات بإجمالي مبلغ (38400 جنيه) نظير قيمة الأعمال الإنشائية لورشة النجارة محل المزايدة حال أن تلك الإنشاءات ليست بتلك القيمة وإنما بمبلغ (10800 جنيه) وذلك كلا حسب فترة عمله مشرفا ماليا بمركز شباب البرج اعتبارا من 1/1/2017 حتى تاريخه بالمخالفة للتعليمات والقانون.

ونسب للمحالين من الثاني حتى الرابع ، قاموا باحتساب وتحصيل القيمة الإيجارية من المستأجر المذكور بزيادة (10%) سنويا من قيمة المبلغ المسدد شهريا منه لصالح المركز المشار إليه والبالغ (100 جنيه) شهريا اعتبارا من 1/1/2018 حتى تاريخه بالمخالفة للتعاقد ولما هو ثابت بكراسة الشروط من أن تلك الزيادة السنوية تكون من القيمة الإيجارية شهريا وذلك كلا حسب فترة عمله التي تخصه اعتبارا من 5/2/2018 حتى تاريخه بالمخالفة للتعليمات.

فيما قام المحال من الخامس حتى السابع ، أهملوا الإشراف والمتابعة على الأعمال المالية بمركز شباب البرج المنوطة بالمخالفين من الأول حتى الرابع بصفتهم مديري المركز المشار إليه كلا حسب الفترة التي تخصه اعتبارا من 1/1/2017 حتى تاريخه مما أدى إلى ترديهم في المخالفات المشار إليها.

أما المحالين الثامن والتاسع ، قعدا عن اتخاذ أية إجراء قانوني حيال عرض تقرير اللجنة المشار إليه بشأن المخالفات التي شابت عملية مزاد ورشة النجارة محل التحقيق عليهما كلا حسب فترة عمله مديرا لمديرية الشباب والرياضة ببني سويف اعتبارا من 17/6/2020 حتى 16/1/2021 مما ترتب عليه تفويت حق المركز في الحصول على مستحقاته المالية من المستأجر المذكور بالمخالفة للقانون والتعليمات.

بداية الواقعة، ببلاغ مديرية الشباب والرياضة ببني سويف ، لفحص مذكرة مقدمة من مدير إدارة الشباب والرياضة بمركز ناصر ببني سويف بشأن مخالفات تبينت بأوراق مزايدة خاصة بورشة نجارة بمركز شباب البرج، تمخض التحقيق فيها عن توجيه المخالفات المنوه عنها سلفا للمحالين، أبرم مجلس إدارة مركز شباب البرج ــــ بمركز ناصر بمحافظة بني سويف ــــ عقدا مع مواطن ، بغرض إنشاء وتأجير ورشة نجارة بسور مركز الشباب، على أن تكون مدته ثمان سنوات تبدأ من تاريخ إبرام العقد المنوه عنه، بقيمة إيجارية شهرية مقدارها خمسمائة جنيه، على أن يسدد المستأجر شهريا ما يعادل نسبة (20%) من قيمة الإيجار الشهري، وهي النسبة المقدرة بمبلغ مائة جنيه، فلا يلتزم بسداد مبلغ أربعمائة جنيه شهريا حتى تمام قيمة المبالغ التي أنفقها في سبيل إنشاء ورشة النجارة محل الإيجار، وتضمنت كراسة الشروط، التي نُص صراحة على أنها جزء لا يتجزأ من التعاقد، أن تُزاد القيمة الإيجارية بنسبة تعادل (10%) سنويا .