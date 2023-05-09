الإعلام الموريتانى: أجزنا 173 مادة دعائية انتخابية خلال أسبوع

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أعلنت سلطة الإعلام الموريتانية، السلطة المسئولة عن مراقبة المنشورات والمواد الإعلامية، أنها أجازت 173 مادة دعائية في وسائل الإعلام خلال الأسبوع الماضي من الحملات الدعائية الممهدة للانتخابات الموريتانية.

ويتنافس 25 حزبا سياسيا على أصوات 1.7 مليون ناخب لانتخاب برلمان من 176 نائبا، و237 بلدية و13 مجلسا للمحافظات.

وأكدت السلطة المسؤولة عن مراقبة المنشورات والمواد الإعلامية - في بيان الإثنين - أن جميع المواد المقدمة من طرف الأحزاب السياسية للبث حتى الآن وصلت إلى 173 مادة، مشيرة إلى أنها عملت على تأمين تغطية متوازنة وشفافة بوسائل الإعلام الرسمية والعمومية في النشرات والحصص المجانية وكذا البرامج الحوارية.

وأضاف البيان أن الأحزاب السياسية استفادت في وسائل الإعلام الرسمية والعمومية مما مجموعه 173 حصة مجانية، مدتها 782 دقيقة و31 ثانية، 455 دقيقة و16 ثانية منها في إذاعة موريتانيا، و327 دقيقة و15 ثانية في التلفزيون الموريتاني.

وأكدت سلطة الإعلام الموريتانية أنها عالجت كل الشكاوى التي وصلتها سواء من طرف الأحزاب أو المرشحين، مثمنة مستوى إقبال المرشحين على الفضاءات الإعلامية المجانية، ونوعية وتعددية وحرية المخرجات الإعلامية في الحصص المقدمة.

كما أشادت بتجاوب الأحزاب السياسية الخمسة والعشرين لمشاركة في الانتخابات والسلطات العمومية والمؤسسات الإعلامية لتأمين النفاد العادل في أجواء من الحرية والتعددية والانسجام.