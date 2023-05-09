الأرصاد: ارتفاع فى الحرارة غدا.. والعظمى تسجل 32 درجة نهاية الأسبوع

كتب سمير حسنى

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية تكونت اليوم فى الصباح الباكر، وساعات الليل المتأخرة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأدت لانخفاض الرؤية الأفقية ولكنها سرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.

توقعت "غانم" بدء ارتفاع الحرارة من غد الأربعاء على كافة أنحاء الجمهورية، بقيم تتراوح من 3 درجات لـ4 درجات يشعرنا بالأجواء الحارة فترة النهار لتأثرنا بكتل هوائية صحراوية، كما أن ذروة الارتفاع بدرجات الحرارة ستكون يوم الخميس المقبل، ودرجات الحرارة العظمى على محافظة القاهرة الكبرى ستصل لـ32 درجة مئوية وهى ذروة الارتفاعات.

أضافت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية فى مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافى وبسنت الحسينى ولمياء حمدين، أن درجات الحرارة فى المناطق الجنوبية من البلاد ستكون ملحوظة بشكل كبير، وتصل لـ39 درجة مئوية، كما يوجد استمرار لنشاط الرياح، مما يشعرنا ببعض الأجواء اللطيفة خلال فترات الليل.

تابعت، أن درجات الحرارة الصغرى ليلا تتراوح بين 16 و17 درجة مئوية، والأجواء عموما مائلة للبرودة خلال فترات الليل، خصوصا فى الأماكن الشمالية وعلى محافظات القاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، وتكون معتدلة على المناطق الجنوبية ليلا.