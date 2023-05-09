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الأردن يعطل جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية بمناسبة زفاف ولي العهد

الثلاثاء، 09 مايو 2023 08:25 م
الأردن يعطل جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية بمناسبة زفاف ولي العهد الأمير الحسين وخطيبته
كتب عبد الوهاب الجندى

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أصدر رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الثلاثاء، بلاغاً يقضي بتعطيل جميع الوزارات والدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامَّة، والجامعات الرسميَّة، والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمَّان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها يوم الخميس الموافق للأوَّل من يونيو المقبل، بمناسبة عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني، وليّ العهد، على الآنسة رجوة خالد السَّيف.

كما نصَّ القرار على أن ينتهي دوام الوزارات والمؤسَّسات أعلاه يوم الأربعاء الموافق للحادي والثَّلاثين من مايو الحالي عند السَّاعة الواحدة ظهراً.

واستثنى البلاغ الوزارات والدَّوائر الرسميَّة التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.

ويأتي القرار احتفاء بهذه المناسبة ، ولإتاحة الفرصة للفعاليَّات الرَّسميَّة والشعبيَّة للاحتفال بها.

 


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