اعرف ازاى تقضى 7 أيام فى مصيف رأس البر وخريطة الشواطئ المجانية.. صور

دمياط - هيثم مراد

اقترب فصل الصيف، ليبدأ البحث عن أفضل الأماكن التي يمكنك قضاء إجازة الصيف بها، وتأتي مدينة رأس البر بمحافظة دمياط ضمن أبرز المدن التي تحتل مكانة كبيرة بين المواطنين، ولكن اذا كنت تريد قضاء إجازة لمدة 7 أيام داخل رأس البر عليك قراءة هذا التقرير، والذي يوضح أبرز الشواطئ التي يمكنك زيارتها بالمجان داخل المدينة، وكذلك طرق الترفيه والأماكن التي ستقوم بزيارتها أثناء قضاءك الإجازة.

خريطة الشواطئ المجانية

تتمتع مدينة رأس البر بعدد من الشواطئ التي تقدم خدماتها لرواد المدينة بالمجان، وقد تم ترقيمها بأرقام فردية تبدأ من 109 وتنتهى عند 33 جميع تلك الشواطئ مجانية ليس عليك سوي توفير أغراضك والتي قد تغنيك عن استئجار خدماتك من تلك الشواطئ.

كما يوجد داخل المدينة أيضا شواطئ للعائلات برسوم تصل إلى 100 جنيه للفرد، إذا اردت قضاء اجازتك بمزيد من الخصوصية فعليك زيارتها.

شواطئ مدينة رأس البر تشهد تطورا بشكل دوري مستمر، وقد أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تعليمات مشددة بشأن تطوير تلك الشواطئ وتحريف الرمال استعدادا لاستقبال فصل الصيف ومن ثم رواد المدينة، مشيرة إلي ضرورة توفير خدمات الإسعاف وكذلك نشر رجال الإنقاذ بطول الشاطئ للتعامل الفوري مع أية طوارئ.

شواطئ مدينة رأس البر تعد الأكثر أمانا لك فإذا أردت زيارة المدينة في إجازتك الصيفية عليك فقط اتباع خريطة الشواطئ المجانية لتستمتع بجو المدينة الرائع.

اماكن يجب زيارتها داخل رأس البر

منطقة اللسان

المنطقة الأبرز والتي تعد أول المناطق داخل مدينة رأس البر التي يحرص المواطنين على زيارتها، وذلك لمكانتها الكريمة وذكرها في القرآن الكريم، يمكنك قضاء وقتك بين "مرج البحرين" بالمجان دون أية رسوم.

منطقة شارع النيل

المكان الذي يضم أكثر تجمعات تسويقية داخل المدينة، كما يحتوى أيضا على مدن ترفيهية متعددة، حرص أهالي محافظة دمياط علي تقديم خدمات متنوعة بهذا المكان فكانت اماكن التقاط الصور التذكارية ستشعر أنك في دولة أوروبية عندما تعيش تلك الأجواء داخل رأس البر.

منطقة الأسواق

عندما تريد البحث عن المأكولات الدمياطية الأصيلة عليك بالذهاب إلي أسواق مدينة رأس البر وأبرزها سوق رأس البر العمومي، الفطير الدمياطي سيكون طبق رئيسي لك وكذلك أنواع مختلفة من الأسماك وطريقة تقديمها التي تمتاز بها أبناء دمياط.

خدمات جديدة تقدمها المحافظة لرواد رأس البر هذا العام

وتستعد محافظة دمياط لاستقبال فصل الصيف بحزمة من الخدمات الجديدة لرواد مدينة رأس البر والتي جاء أبرزها

رحلات اليخت النيلية

أعلنت محافظة دمياط عن بدء رحلات اليخت النيلية، لمن يريد قضاء إجازة مختلفة، تبدأ الرحلة من رأس البر لتصل بك إلي دمياط ذهابا وإيابا، تعد فكرة رحلات اليخت أحد أبرز خدمات دمياط السياحية هذا العام داخل رأس البر لتضيف لاجازتك طابعا مميزا.

أتوبيسات سياحية

كما وفرت محافظ دمياط عددا من الأتوبيسات السياحية لتوفير خدمات نقل الركاب من وإلي رأس البر، عبر مدار اليوم كما أنه من الممكن أن تقدم خدمات سياحية أخري داخل المدينة إذا توفر الأمر لذلك.

تطوير مدخل المدينة

أصبح مدخل مدينة رأس البر أحد عوامل الجذب لتطعبك حريص على التقاط سورا تذكارية بجانبها، أيضا كانت لأعمال التطوير التي أجرتها الدكتورة منال عوض محافظ دمياط داخل رأس البر وخاصة بطريق مدخل المدينة، إضافة جيدة لتخبرنا أننا على موعد مع إجازة مثالية هذا العام.