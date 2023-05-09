ودوت انفجارات مُتتالية في أرجاء القطاع الساحلي، نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية، التي استهدفت عددًا من المنازل والشقق السكنية في مدينة "غزة" ومدينة "رفح" ومدينة "خان يونس" وسط القطاع وشماله.

وتعرض العديد من المواقع في مناطق مُختلفة من رفح جنوبًا حتى "بيت حانون" شمالاً في قطاع غزة للقصف العنيف بعشرات الأطنان من المتفجرات والصواريخ الإسرائيلية، وشوهدت ألسنة اللهب والنيران والدخان تتصاعد من هذه الأهداف التي تتعرض للقصف بشكل كثيف.

ومن بين الشهداء ثلاثة قادة في حركة "الجهاد الإسلامي" هم: جهاد غنام (62 عامًا)، وخليل البهتيني (44 عامًا)، وطارق عز الدين وهو أسير مُحرر من بلدة "عرابة" جنوب جنين.

وأدانت الفصائل الفلسطينية العدوان الإسرائيلي، وتعهدت بالرد عليه، ومواصلة المقاومة، مُشددةً على أن دماء الشهداء ستزيد من عزم المقاومة التي لن تتوقف إلا بزوال الاحتلال الذي سيدفع ثمن جرائم الاغتيال التي ارتكبها في غزة.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أعلن إغلاق معبري "إيرز" و"كرم أبو سالم" بشكل فوري وحتى إشعار آخر.

وكشف موقع "404" الإخباري الإسرائيلي عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على عملية أسماها "الدرع والسهم" لاغتيال كبار مسؤولي "الجهاد الإسلامي" ومُهاجمة أهداف خاصة بالجهاد، يوم الجمعة الماضي.



وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الاحتلال يتحسب لرد من حركة "الجهاد الإسلامي" على اغتيال قادتها في قطاع غزة، ويتوقع انطلاق رشقات صاروخية من القطاع على إسرائيل، وإن إسرائيل تستعد لأيام من القتال، على حد تعبيرها.



وذكرت القناة "السابعة" الإسرائيلية أن جيش الاحتلال طلب من سكان المُستوطنات المحيطة بقطاع غزة (مستوطنات الغلاف) الدخول إلى الملاجئ حتى إشعار آخر، فيما قررت بلدية "عسقلان" فتح الملاجئ في جميع أنحاء المدينة، وإعلان حالة التأهب على أعلى مستوى فيها.

وأمرت قيادة الجبهة الداخلية سكان مُستوطنات الغلاف بالبقاء بالقرب من الملاجئ، كما وردت تعليمات خاصة للمستوطنين بالبقاء على مسافة 40 كم من قطاع غزة.