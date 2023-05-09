اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 مايو 2023 06:08 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

وتأجيل اختبارات الوظائف التعليمية حتى إشعار آخر..

تعليق الدراسة فى غزة بسبب القصف الإسرائيلى

الثلاثاء، 09 مايو 2023 05:14 ص
تعليق الدراسة فى غزة بسبب القصف الإسرائيلى قصف
كتب أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، فجر اليوم الثلاثاء، عن تعليق الدوام للمؤسسات التعليمية، وتأجيل اختبارات الوظائف التعليمية المقررة اليوم حتى إشعار آخر، وذلك في ضوء عدوان الاحتلال على قطاع غزة.
 
وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، فى بيانه، أن الدوام في باقي المؤسسات الحكومية، يكون بالحد الأدنى وفق تعليمات رئيس المؤسسة، بما يحقق تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وضمان الحفاظ على القيام بالدور المطلوب.
 
وأعلن جيش الاحتلال وجهاز (شاباك)، فجر اليوم الثلاثاء، أنه تم اغتيال قائد منطقة شمال قطاع غزة في الجهاد الإسلامي.
 
كما أعلن جيش الاحتلال و(شاباك) اغتيال قيادي بارز في حركة الجهاد متهمة إياه بأنه "المسؤول عن توجيه نشاطات في الضفة الغربية انطلاقًا من القطاع".
 
كما تم الإعلان عن اغتيال أمين سر المجلس العسكري في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.
 
وأعلن جيش الاحتلال أسماء هؤلاء القادة وهم طارق عز الدين، وجهاد غنام، وخليل البهتيني.
 
يذكر  أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اغتالت قيادياً بارزاً في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة.
 
وقصفت قوات الاحتلال، بشكل مفاجئ، عدة أهداف في القطاع، من بينها شقة سكنية في مدينة غزة، وبيت سكني في مدينة رفح جنوب القطاع.
 
وأعلن متحدث باسم جيش الاحتلال، عن قصف أهدافاً لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.
 
من جهتها، علقت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، الدراسة في منطقة غلاف غزة ووسط النقب، فيما طلب من المستوطنين البقاء قرب الملاجئ.
 
 

قصف غزة

غزة

قصف إسرائيلى

سرايا القدس

فلسطين

اخبار فلسطين

حركة الجهاد



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة