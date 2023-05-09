اليوم السابع
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اتحاد الجمعيات يعلن المشاركة بجلسات الحوار الوطنى لدعم مسيرة العمل الأهلى التنموى

الثلاثاء، 09 مايو 2023 07:37 م
اتحاد الجمعيات يعلن المشاركة بجلسات الحوار الوطنى لدعم مسيرة العمل الأهلى التنموى الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية
كتب مدحت وهبة

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عقد مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية اجتماعا بحضور  الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وأيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلى والدكتور أحمد سعده المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وفى بداية الاجتماع تقدم مجلس إدارة الاتحاد العام  للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على دعمه لمؤسسات العمل الأهلي .

وأكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على دعمها للجمعيات والمؤسسات الأهلية سواء دعم فني ومؤسسي ومالي حتى يقوم بأداء رسالته الهامة ودعوتها لعقد لقاء بين وكلاء وزارات التضامن الاجتماعي ورؤساء الاتحادات الإقليمية لتدعيم سبل التعاون بينهما .

واكد  الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام  للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب على حرص الاتحاد على المشاركة في جلسات الحوار الوطني والتقديم بمقترحات لدعم مسيرة العمل الأهلي التنموي في المرحلة الحالية مؤكدا على وضع خطة مستقبلية تتضمن المساهمة في حل المشاكل وفى مقدمتها القضية السكانية – البطالة – محو الأمية .. وغيرها من المشاكل المجتمعية .

واعرب الحضور عن  سعادتهم بالانضمام للتحالف  الوطني للعمل الأهلي التنموى والذي نجح في دعم الأسر الأكثر احتياجاً في المرحلة الحالية.


اتحاد الجمعيات الاهلية

الحوار الوطني لدعم مسيرة العمل الأهلي التنموي

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