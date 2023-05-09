اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق إسكندرية الصحراوى

الثلاثاء، 09 مايو 2023 01:35 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق إسكندرية الصحراوى حادث تصادم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين ملاكى أعلى طريق إسكندرية الصحراوى وتم نقل المصابين الي المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق وتم التحفظ علي السائقين.
 
 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق إسكندرية الصحراوى بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة، للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم رفع حطام الحادث.
 
 

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